Die SBB bauen ihre Fussball-Extrazüge um – mit spezieller Einrichtung

Interview

Chris McSorley: «Die Schweiz ist meine Heimat geworden und Coaching ist mein Leben»

Nach zwei Jahrzehnten hat Chris McSorley Servette verlassen und in Lugano einen Dreijahresvertrag als Coach unterschrieben. Der 60-jährige Kanadier über Führungsmethoden, seine Vergangenheit in Genf und seine Zukunft im Südtessin.

Wir müssen zuerst etwas klären: Als Sie in Genf als Coach abgesetzt und zum Sportchef wegbefördert worden sind, sagten Sie, es sei immer Ihr Wunsch und Traum gewesen, nur Sportchef zu sein. Nun sind Sie in Lugano nur Trainer. Also nicht Ihr Traumjob?Chris McSorley: Habe ich das in Genf gesagt?

Ja, haben Sie.Nun, ich hatte keine andere Wahl. Der Verwaltungsrat hatte das so beschlossen, und ich musste mich fügen.

Was ist nun also Ihr Traum: Sportchef oder Coach?Definitiv Coach.

Wann waren Sie zuletzt …