Bundesanwaltschaft stellt Strafverfahren gegen Crypto AG ein

Crypto-Affäre: Der Schweizer Geheimdienst war ausser Kontrolle

Nun liegt der Untersuchungsbericht zur Crypto-Affäre vor: Der Geheimdienst ging demnach ohne Wissen des Bundesrats eine Crypto-Kooperation mit der CIA ein. Im Zentrum steht Ex-Nachrichtendienstchef Peter Regli.

Es war 1993. FDP-Bundesrat Kaspar Villiger war seit vier Jahren Chef des Militärdepartements. Im Herbst jenes Jahres erhielt der damals im Generalstab der Armee angesiedelte Strategische Nachrichtendienst (SND) «verlässliche» Informationen über die Crypto AG in Zug. Der Geheimdienst erfuhr, so die Erkenntnisse der Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) des Bundesparlaments unter SVP-Nationalrat Alfred Heer (ZH) in ihrem heute publizierten Untersuchungsbericht zur Crypto-Affäre, dass die …