bedeckt14°
DE | FR
burger
Schweiz
Geld

Bundesrat will Haupt- und Nebenerwerb in der Vorsorge gleichstellen

Eine Reinigungskraft schiebt am 5. Januar 2006 im Stadttor in Duesseldorf einen Wagen mit Reinigungsmitteln. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD befasst sich am Montagabend, 5. Maerz 2007, mit d ...
Eine Reinigungskraft bei der Arbeit.Bild: AP

Bundesrat will Haupt- und Nebenerwerb in der Vorsorge gleichstellen

22.10.2025, 11:5422.10.2025, 11:54

Mit einer Senkung der Eintrittsschwelle, einer Änderung des Koordinationsabzugs sowie der Aufhebung der Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerb kann die berufliche Vorsorge von Mehrfachbeschäftigten am besten verbessert werden. Dieser Meinung ist der Bundesrat.

Damit wären mehr Menschen in der beruflichen Vorsorge versichert, wie es in einem Bericht der Landesregierung vom Mittwoch heisst, der im Auftrag des Parlaments verfasst wurde. Zudem würde die versicherte Lohnsumme höher ausfallen. Versicherte mit gleichen Löhnen würden gleichbehandelt – unabhängig davon, ob sie mehrere Arbeitgeber haben oder Haupt- und Nebenerwerben nachgehen.

Denn Personen, die für einen einzigen Arbeitgeber arbeiten, sind in der zweiten Säule gegenwärtig besser versichert als Personen, die zu einem gleich hohen Einkommen für mehrere Arbeitgeber tätig sind. Bei mehreren Tätigkeiten sind die Arbeitnehmenden in den meisten Fällen nur für die hauptberufliche Anstellung obligatorisch versichert.

Dem Bericht des Bundesrats zufolge lässt sich die Situation der betroffenen Arbeitnehmerkategorien durch eine Kombination der drei genannten Faktoren am besten verbessern. Eine solche Ausweitung der Versicherungspflicht hätte gemäss dem Bericht allerdings auch zur Folge, dass der Mindestumwandlungssatz gesenkt werden müsste. Denn ohne eine solche gleichzeitige Senkung würde sich die bestehende Unterfinanzierung in der obligatorischen Versicherung weiter verschärfen.

Alternative Modelle, die die Eintrittsschwelle und den Koordinationsabzug unverändert lassen, wären «schwierig umzusetzen», heisst es in dem Bericht weiter. Zudem würden sie teilweise hohe Mehrkosten und zusätzlichen Verwaltungsaufwand verursachen.

Auch wies der Bundesrat darauf hin, dass es – solange das Parlament nicht aktiv wird – Aufgabe der Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgeber und Sozialpartner sei, Lösungen für die berufliche Vorsorge von Mehrfachbeschäftigten zu finden. (sda)

Das wird dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
Guten Morgen, gute Fails
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
Frankreich jagt die Louvre-Diebe – das Wichtigste in 7 Punkten
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
3
SVP-Glarner ist Schulpräsident und sieht sich mit mehreren Ausfällen konfrontiert
4
Warum Kaiser Trump nackt ist
5
Trump lädt sich selbst ans WEF nach Davos ein
Meistgeteilt
1
Russland beschiesst Kindergarten – Selenskyj: «Spucke ins Gesicht»
2
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
3
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
4
Volksinitiative will eine Basler Innenstadt ohne Tramverkehr
5
Liverpools Krise droht historisch zu werden: «Herausforderungen gehören dazu»
Seltene Ente zieht Vogelfans in Scharen an den Neuenburgersee
Ein tierischer Gast macht derzeit auf dem Neuenburgersee Rast. Noch keine zehn Sichtungen gab es bisher in der Schweiz. Für Ornithologen ein Grund mehr, die Ente zu besuchen.
Das Männchen hat einen schwarzen Kopf, sie ernähren sich von Muscheln und sind selten in der Schweiz zu Gast: Die Kleine Bergente, auch Kanadaente genannt, wie die Vogelwarte Sempach den Entenvogel beschreibt.
Zur Story