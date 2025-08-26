wechselnd bewölkt24°
DE | FR
burger
Schweiz
Geld

Mindestzinssatz für berufliche Vorsorge soll 2025 1,25 Prozent bleiben

Mindestzinssatz für berufliche Vorsorge soll 2025 1,25 Prozent bleiben

26.08.2025, 19:5626.08.2025, 19:56
Mehr «Schweiz»
Obwohl die Pensionskassen aktuell eine gute Performance aufweisen, sieht die Zukunft laut einer Studie nicht rosig aus. (Symbolbild)
(Symbolbild).Bild: KEYSTONE

Die Vorsorgeguthaben der beruflichen Vorsorge sollen weiterhin zu mindestens 1,25 Prozent verzinst werden. Das empfiehlt die Eidgenössische Kommission für berufliche Vorsorge (BVG-Kommission) dem Bundesrat.

Der Entscheid wurde mit 10 zu 6 Stimmen gefasst, wie es in einer Mitteilung der BVG-Kommission vom Dienstag hiess. Verschiedene Kriterien hätten für einen stabilen Satz oder eine leichte Anhebung gesprochen. Die gegenwärtige Situation sei aber mit grossen Unsicherheiten behaftet. Über die Festsetzung des Mindestzinssatzes entscheidet der Bundesrat.

Laut dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund verkenne die Kommission die Kernfunktion des Mindestzinses. Die hohen Anlagengewinne der Pensionskassen würden nicht bei den Versicherten ankommen, schrieb der SGB am Dienstag. Der Mindestzins falle viel zu tief aus, um seine Benchmark-Funktion zu erfüllen, was dazu führe, dass der gesetzliche Schutz der Versicherten zunehmend an Bedeutung verliere.

Der Mindestzinssatz gibt vor, wie hoch das Vorsorgeguthaben der Versicherten im BVG-Obligatorium gemäss Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge mindestens verzinst werden muss. Entscheidend für seine Höhe ist die Entwicklung der Rendite der Bundesobligationen und zusätzlich der Aktien, Anleihen und Liegenschaften. Daneben beachtet die Kommission weitere Kriterien. (sda/awp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
2
Das sagt Ghislaine Maxwell über Donald Trump, Bill Clinton und Prinz Andrew
3
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
4
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
5
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
Meistkommentiert
1
Leverkusen und Palace an Akanji interessiert +++ BVB verpflichtet Chukwuemeka definitiv
2
SVPler bei Krawallen in Lausanne angegriffen
3
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
4
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
5
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
Meistgeteilt
1
Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme +++ Landesweite Proteste in Israel
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
Trump will Magnete aus China und droht mit Zöllen
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
«Männer haben masturbiert»: Petition verlangt Frauenbereich in Basel
Das Baden im Basler Rhein ist beliebt – doch Frauen fühlen sich dort oftmals nicht sicher. Das soll sich nun ändern.
Im Sommer tummeln sich zahlreiche Sonnenanbeter und Wasserratten am Basler Rheinufer. Doch nicht alle erleben die Zeit dort positiv. Offenbar werden dort viele Frauen von Männern belästigt. Dies soll sich nun ändern, denn eine Online-Petition fordert einen eigenen Bereich am Rheinufer für Frauen. Nach knapp einer Woche haben über 500 Personen die Petition unterschrieben.
Zur Story