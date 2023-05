Fabrice A. 2017 bei seiner Gerichtsverhandlung nach dem Mord an Adeline. Bild: KEYSTONE

Verwahrt und trotzdem eine Gefahr – Adeline-Mörder belästigt Frau aus Haftanstalt heraus

Mehr «Schweiz»

Fabrice A. ist ein verurteilter Sexualstraftäter. Ein mehrfacher Vergewaltiger und Mörder. Eigentlich ist er verwahrt, in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bostadel im Kanton Zug. Doch jetzt wurde bekannt: A. hat trotz der Verwahrung eine weitere Frau belästigt und bedroht. Und würde nicht schon diese Tatsache allein viele Fragen aufwerfen, ist alles erst aufgeflogen, als das Opfer die Polizei verständigte.

Die Geschichte dahinter:

Fabrice A. vergewaltigt in Frankreich

Fabrice A. ist schweizweit bekannt. Im September 2013, vor knapp 10 Jahren, schnitt er der jungen Sozialtherapeutin Adeline M. die Kehle durch. Die Umstände waren erschreckend und lösten eine Debatte über den Umgang mit Sexualstraftätern und Freigängen aus.

Denn Fabrice A. sass zu dieser Zeit bereits eine 20-jährige Haftstrafe ab. Verurteilt wurde er für mehrere Vergewaltigungen, die er in Frankreich begangen hatte.

1999 vergewaltigte er eine Frau im französischen Ferney-Voltaire in der Nähe von Genf – zuvor hatte er sich ihr Vertrauen erschlichen, um sie danach in Handschellen zu legen und mit einem Messer zu bedrohen. Er ist zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt. In der Folge wurde er zwar zu 18 Monaten Haft verurteilt, doch die Staatsanwälte legte Berufung ein. Noch bevor es zum Berufungsprozess kommen konnte, vergewaltigte A. 2011 am fast selben Ort eine weitere Frau und raubte sie aus, sie war eine alte Bekannte. Er ging nach demselben Muster vor, wie bei der ersten Vergewaltigung: Handschellen und Bedrohen mit dem Messer. Im Prozess sagte er:

«Es ist so, seit meinem ersten Delikt habe ich eine grosse Vergewaltigungsfantasie. Es ist jedes Mal ein guter Trip.»

Da er französisch-schweizerischer Doppelbürger ist, wurde ein Gesuch um Überführung in die Schweiz stattgegeben – wo er dann zum Mörder wurde.

Fabrice A. tötet in der Schweiz

Fabrice A. sass fortan im Gefängnis Champ-Dollon im Kanton Genf ein. Dort wurden ihm aufgrund eines Gutachtens seines Psychiaters begleitete Freigänge gestattet. Beim zweiten Freigang kam es dann zum Mord an der Sozialtherapeutin Adeline M., die ihn begleitete. Sie war zu diesem Zeitpunkt 34 Jahre alt und eine frisch gebackene Mutter.

Bild: KANTONSPOLIZEI GENF

Adeline war zu diesem Zeitpunkt alles andere als unerfahren im Umgang mit Häftlingen. Sie hatte bereits über 200 Freigänge von Häftlingen begleitet, als A. sie tötete.

Am 3. September sollte Adeline A. in die Reittherapie begleiten. Zuvor durfte er ein Sackmesser für 50 Franken kaufen – zur Hufpflege, wie der «Tagesanzeiger» schreibt. Das Messer hatte er in einem Genfer Geschäft bereits vorbestellt, wie «Le Matin» berichtete. Noch bevor die beiden bei der Reittherapie ankamen, tötete Fabrice A. Adeline. Ihre Leiche wurde 10 Tage später in Versoix bei Genf gefunden.

Dass Fabrice A. überhaupt ein Messer kaufen durfte, ist schon fragwürdig. So hatte er doch seine ersten beiden Vergewaltigungen begangen, während er seine Opfer mit einem Messer bedrohte. Zudem habe er schon länger eine Faszination für Messer gehegt, wie eine Ex-Freundin einst zu «20 Minuten» sagte. Immer wieder habe er davon fabuliert, ihr die Kehle durchzuschneiden. Da A. aber auch durchaus charmant sein konnte, sei sie erst geblieben. Verlassen habe sie ihn erst, als er ihr tatsächlich eines Abends das Brotmesser an den Hals drückte.

2018 kam ein vernichtender Untersuchungsbericht der parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) des Genfer Kantonsrats zum Schluss, dass der brutale Mord ein Totalversagen der Genfer Behörden offenbarte. Und: Fabrice A. hätte niemals Freigang gewährt werden dürfen.

Nach dem Mord flüchtete A. mit dem Adelines Auto in Richtung Polen, wo eine Ex-Freundin von ihm lebte. Er habe den Plan gehabt, ihr «die Augen auszustechen und sie lebendig zu begraben», so der «Tagi». Er wurde gefasst, bevor er diese Fantasien in die Tat umsetzten konnte und wieder in die Schweiz überführt. 2017 wurde er zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe mit anschliessender Verwahrung verurteilt.

Fabrice A. ist nicht zu stoppen

Diesmal wurde Fabrice A. in die interkantonale Justizvollzugsanstalt (JVA) Bostadel im Kanton Zug gesteckt. Und eben da kam es nun erneut zu einem Vorfall, der Fragen im Umgang mit verteilten Sexualstraftätern aufwirft. Denn sogar aus der Einzelhaft heraus schaffte es A. eine Frau so lange zu belästigen, bis sie zur Polizei ging.

Der «Tagesanzeiger» beschreibt, wie der notorische Vergewaltiger und Mörder ein Paket aus Genf bekommt, in dem ein Werbeprospekt steckt. Darauf abgebildet ist eine Verkäuferin zusammen mit einer Beschreibung ihrer Person. Fabrice A. kontaktiert die Frau mehrfach in ihrem Geschäft in Genf per Post und per Telefon. Dabei sei er aufdringlich geworden und sagt ihr auch, dass er ganz genau wisse, dass sie Mutter sei. Doch A. geht noch einen Schritt weiter: ebenfalls per Telefon versucht er über ein anderes Geschäft ihre Privatadresse herauszufinden – um ihr angeblich Blumen zu schicken. Damit niemand Verdacht schöpft, gibt er sich als Soldat aus, der auf dem Waffenplatz schlechten Internetempfang habe und teilweise auch in Gefängnissen tätig sei – deshalb seine Adresse, so der «Tagesanzeiger».

Bostadel ist eine geschlossene Strafanstalt, in der Wiederholungstäter sowie Straftäter mit besonderer Flucht- oder Gemeingefahr sitzen. Bild: keystone / STRAFANSTALT BOSTADEL

Die Angebetete findet aber bald heraus, wer sie belästigt und schaltet sofort die Polizei ein. Eine Strafanzeige wird nicht eingereicht, aber eine Untersuchung durch den Kanton Genf (DSPS) eingeleitet. Fabrice A. wird in der Folge aufgefordert, keinen Kontakt mehr zur Frau aufzunehmen. Woran er sich scheinbar gehalten habe, wie DSPS-Sprecher Laurent Paoliello dem «Tagesanzeiger» sagt.

Konsequenzen habe die Belästigung für Fabrice A. nicht gehabt. Doch die Frage steht im Raum: Wie kann Fabrice A. aus der Sicherheitsabteilung heraus eine Frau belästigen – und niemand bekommt etwas davon mit?

Die JVA Bostadel habe sich aufgrund des Amtsgeheimnisses nicht zum Insassen äussern wollen, schreibt der «Tagesanzeiger». Doch der Hausordnung lasse sich entnehmen, dass Gefangenenpost eigentlich einer inhaltlichen Kontrolle unterzogen würden. Weiter heisse es da, dass bei Missbrauch Telefonate eingeschränkt oder untersagt werden können.

(yam)