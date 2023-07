Genfer Flughafen kehrt nach Streik zu Normalität zurück

Mehr «Schweiz»

Am Freitag ging nichts mehr am Flughafen Genf Bild: keystone

Ein Tag nach dem Streik am Genfer Flughafen ist der Flugbetrieb am Samstag wieder aufgenommen worden. Die ersten Flüge seien gut gestartet, sagte Flughafensprecher Ignace Jeannerat auf Anfrage von Keystone-SDA.

Am Samstag werden am Flughafen Genf 53'000 Passagiere erwartet, am Sonntag 57'000, wie es weiter hiess. Ein Passagieraufkommen, das in etwa dem von 2019 entspricht, also dem vor der Pandemie, so Jeannerat.

Am Freitag hatte der Streik eines Teils des Flughafenpersonals schwere Auswirkungen auf den Flugbetrieb gehabt. 160 der rund 400 geplanten Flüge wurden annulliert, was laut dem Sprecher einer Quote von rund 40 Prozent entspricht. Drei Flüge landeten nach Mitternacht, einer davon ausnahmsweise zwischen 0.30 und 2.00 Uhr.

Stein des Anstosses für den Streik war die am Donnerstag vom Verwaltungsrat gebilligte Lohnreform. Dieses leistungsorientierte Lohnmodell brachte einen Teil der Mitarbeiter des Flughafens auf, die einen öffentlich-rechtlichen Arbeitsvertrag haben. Die Verschlimmerung des Konflikts konnte schliesslich dank der Genfer Staatsrätin Nathalie Fontanet verhindert werden.

Fontane vermittelte zwischen den von der Gewerkschaft VPOD verteidigten Angestellten und der Direktion des Flughafens. Der am späten Freitagabend gefundene Kompromiss gibt den Parteien bis Anfang 2025 Zeit, sich über die Modalitäten der Umsetzung der neuen Lohnpolitik zu einigen. (aeg/sda)