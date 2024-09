Debatte um Familiennachzug: «Hier wurde eine rote Linie überschritten»

Definition

Vorläufig aufgenommene Personen sind nicht an Leib und Leben bedroht, haben einen negativen Asylentscheid erhalten, können jedoch nicht ausgeschafft werden. Die Gründe dafür sind Unzumutbarkeiten im Heimatland wie Bürgerkrieg, allgemeine Gewalt oder medizinische Notlagen.



Der Begriff vorläufige Aufnahme sei jedoch irreführend, wie CH Media schreibt. Die allermeisten Menschen bleiben definitiv in der Schweiz. Zum Beispiel zwischen 2011 und 2021 erteilte der Bund 65'126 vorläufige Aufnahmen; etwa 35'000 Personen erhielten in diesem Zeitraum in der Folge eine Aufenthaltsbewilligung. Tatsächlich ausgeschafft wurden nur 112 vorläufig aufgenommene Personen.