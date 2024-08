Berner SVP-Stadtrat Alexander Feuz umgeht bewusst Amtszeitbeschränkung

Banksy bringt letztes Motiv an: Jetzt ist klar, was es mit den Tieren auf sich hat

Erneut Gewitter am Mittwochnachmittag – auch im gebeutelten Brienz BE

«Bester Ort, um zu leben»: Warum die BBC gerade von der Schweiz schwärmt

In den Listen der glücklichsten, erfolgreichsten oder innovativsten Länder findet man die Schweiz nur sehr selten an der Spitze. Häufig werden wir von den skandinavischen Ländern verdrängt. Dass wir aber immer in den oberen Rängen mitmischen, ist nun auch der BBC aufgefallen. «Die Schweiz hat sich in aller Stille als einer der besten Orte der Welt zum Leben hervorgetan», schreibt die BBC.