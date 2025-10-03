Nebel
SVP könnte laut Wahlumfrage bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken

Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken

03.10.2025, 06:0003.10.2025, 06:25

Würden jetzt Wahlen stattfinden, könnte die SVP die historische Marke von 30 Prozent Wähleranteil knacken. Zu den Gewinnern gehören laut der am Freitag publizierten Umfrage auch die SP und die Grünen. Die liberalen Kräfte verlieren.

KEYPIX - Marcel Dettling, Praesident SVP, spricht waehrend der Delegiertenversammlung der Schweizerischen Volkspartei SVP am Samstag, den 16. August 2025, in der BBC Arena in Schaffhausen. (KEYSTONE/C ...
SVP-Parteipräsident Marcel Dettling.Bild: keystone

Die SVP käme mit einem Plus von 2,5 Punkten auf 30,4 Prozent Wähleranteil – ein noch nie erreichter Höchstwert. Dies zeigt das Wahlbarometer, welches die Forschungsstelle Sotomo im Auftrag der SRG zur Halbzeit zwischen den Wahlen 2023 und 2027 publizierte.

Der europaweite Trend zu konservativen Parteien sei auch in der Schweiz sichtbar, jedoch moderat. SP und Grüne legen je 0,5 Punkte zu. Verluste gibt es für Mitte, FDP und GLP. Die FDP fällt mit 13,3 Prozent auf ein Allzeittief und Rang vier, hinter SVP, SP und der Mitte. Danach folgen Grüne, GLP und EVP.

Die Online-Umfrage basiert auf Angaben von 32'147 Stimmberechtigten zwischen dem 25. August und 11. September. Die Daten wurden gewichtet und entsprechen einer repräsentativen Stichprobe mit einer Fehlerquote von +/-1,2 Prozentpunkten. (dab/sda)

Mehr aus der Schweizer Politik:
Themen
Die beliebtesten Kommentare
avatar
mMn
03.10.2025 06:52registriert September 2020
Liebe SVP-Wähler, es ist berechtigt, dass ihre Angst vor der Überfremdung habt. Aber die SVP löst dieses Problem nicht. Sie bewirtschaftet es nur, damit sie mehr Wählerstimmen bekommt.

Einmal an der Macht wird sie Gewaltentrennung und Demokratie zerstören. Siehe USA.
13128
Melden
Zum Kommentar
avatar
kdeana
03.10.2025 06:59registriert Oktober 2014
ich verstehe einzelne punkte der svp, aber wieso 30% der wàhler denken, dass die svp als ganzes irgendwie was smartes macht, ist mir ein rätsel. ich verstehe es nicht…
9718
Melden
Zum Kommentar
avatar
wasihrnichtsagt
03.10.2025 07:04registriert April 2018
Ich denke, das liegt an einer Verdummung. Und da ist Social Media definitiv Mitschuld, ich sehe wie ältere Leute all den Quatsch im Netz glauben und selber keine Zeitschriften mehr lesen. Wie junge Menschen sich einfach nicht interessieren und sich polarisieren lassen und ich sehe wie viele im mittleren Alter nur an Ihre Tasche denken und die Solidarität vergessen.
Versteht doch, oder googelt mal: Welche Errungenschaften haben wir aufgrund rechter Parteien??? Wahlrechte für Frauen? Arbeitnehmerschutz? Altersvorsorge? - Versteht doch, von Rechts kommt nichts Gutes für Euch, uns.
8626
Melden
Zum Kommentar
63
