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Institutionelle Positionen bei Abstimmungen vom 8. März gestärkt

KEYPIX - Ein Plakat mit der Aufschrift Gute Nacht verlaessliche Information, wirbt fuer ein Nein zur zerstoererischen SRG-Initiative (Halbierungsinitiative, 200 Franken sind genug), fotografiert am Di ...
Die SRG-Halbierungs-Initiative wurde mit 61,9 Prozent Nein-Stimmen deutlich abgelehnt.Bild: keystone

Institutionelle Positionen bei Abstimmungen vom 8. März gestärkt

24.04.2026, 10:0024.04.2026, 10:05

Mit über 55 Prozent war die Wahlbeteiligung bei den Abstimmungen am 8. März überdurchschnittlich hoch. Gestärkt wurden dabei tendenziell die institutionellen Positionen. Zu diesem Ergebnis ist die am Freitag veröffentlichte Vox-Analyse gekommen.

Die SRG-Halbierungs-Initiative wurde mit 61,9 Prozent Nein-Stimmen deutlich abgelehnt. Dabei folgte das Abstimmungsverhalten ideologischen Mustern. Anklang fand die Initiative vor allem bei rechtsgerichteten Personen, die wenig Vertrauen in die Medieninstitutionen haben, sowie bei jüngeren, weniger gebildeten und einkommensschwachen Personen.

Beim Bundesgesetz über die Individualbesteuerung (54,2 Prozent Ja) standen Gleichheit und Steuergerechtigkeit einer Kritik gegenüber, die sich auf zusätzliche Kosten, potenzielle Ungleichheiten und die Diskriminierung traditioneller Familienmodelle bezog.

Bei der Initiative für einen Klimafonds (70,7 Prozent Nein) waren wirtschaftliche Bedenken und die Einschätzung ausschlaggebend, dass die bestehenden klimapolitischen Instrumente ausreichen. (sda)

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