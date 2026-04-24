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Bericht zeigt heimliche Deals der Waadtländer Regierungsrätin Dittli

Valerie Dittli, conseillere d&#039;Etat vaudoise, parle lors de l&#039;ouverture de la 9eme edition du salon des vins Divinum ce mercredi 25 mars 2026 a morges. Divinum ouvre ses portes du 25 au 30 ma ...
Die Waadtländer Regierungsrätin Valérie Dittli an einem Weinfest.Bild: KEYSTONE

Bericht zeigt: Waadtländer Regierungsrätin hat heimliche Deals gemacht

24.04.2026, 14:5724.04.2026, 14:57

Die Waadtländer Regierungsrätin Valérie Dittli hatte eine Vereinbarung getroffen, wonach eine gegen sie eingereichte Strafanzeige zurückgezogen wurde. Diese sah insbesondere die Zahlung von 10'000 Franken aus öffentlichen Mitteln an den Beschwerdeführer vor.

Der ehemalige Kantonsrichter Jean-François Meylan, der vom Staatsrat mit der Durchführung der Untersuchung beauftragt worden war, legte am Freitag seinen Bericht über die Vergabe verdächtiger Aufträge durch Dittli vor. Diese waren an den ehemaligen Präsidenten der Kommission für ländlichen Grundbesitz, Jean-Claude Mathey, vergeben worden, nachdem dieser eine Strafanzeige gegen sie zurückgezogen hatte.

Jean-Francois Meylan, ancien president du Tribunal cantonal vaudois parle lors d&#039;une conference de presse de presentation du rapport de Jean-Francois Meylan suite a l&#039;affaire Dittli le vendr ...
Jean-François Meylan stellt seinen Bericht vor.Bild: KEYSTONE

Meylan konnte die Existenz einer solchen schriftlichen Vereinbarung nachweisen. Der Staatsrat war darüber nie informiert worden.

Der Staatsrat reagierte mit der Feststellung, dass Frau Dittli gelogen und über öffentliche Gelder verfügt habe, ohne ihn darüber zu informieren. Das Vertrauensverhältnis zu Dittli sei dadurch beeinträchtigt und nur schwer wiederherzustellen. (nil/sda)

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