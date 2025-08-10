sonnig19°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Pfister-Nachfolge: Duell um Sitz in Zuger Regierungsrat

Pfister-Nachfolge: Duell um Sitz in Zuger Regierungsrat

Mitte und ALG duellieren sich heute Sonntag im zweiten Wahlgang der Ersatzwahlen um den freien Sitz im Zuger Regierungsrat.
10.08.2025, 09:1810.08.2025, 09:18
Mehr «Schweiz»

Nachdem Mitte-Vertreter Martin Pfister im März in den Bundesrat gewählt wurde, stehen die Chancen seiner Partei gut, den Sitz zu halten.

Andreas Hausheer (Mitte) will seinen Parteikollegen Pfister beerben. Herausforderer Andreas Lustenberger von der Alternativen-die Grünen will für das seit 2018 nicht mehr in der Regierung vertretene linke Lager einen Sitz erobern.

Andreas Hausheer, Regierungsratskandidat, Die Mitte, links, und Andreas Lustenberger, Regierungsratskandidat, Alternative die Gruenen, gratulieren einander im Kantonsratssaal anlaesslich der Ersatzwah ...
Andreas Hausheer (links) will den Sitz des zum Bundesrat gewählten Martin Pfister für die Mitte gegen Andreas Lustenberger verteidigen.Bild: keystone

Damit machen die beiden Kandidaten, die im ersten Wahlgang am 15. Juni die besten Resultate erzielten, das Rennen untereinander aus. Auf Hausheer entfielen 10'202 Stimmen. Lustenberger wurde von 8562 Stimmberechtigten gewählt. Das absolute Mehr von 14'671 Stimmen verpassten beide deutlich.

Auch der Parteilose Andy Villiger tritt nochmals an. Nach 1775 Stimmen im ersten Wahlgang und ohne Unterstützung nennenswerter politischer Akteure sind seine Chancen theoretischer Natur.

Zwei erfahrene Kandidaten

Der 52-jährige Hausheer bringt 17 Jahre Erfahrung im Kantonsrat mit, Ende 2024 trat er aus dem Parlament zurück. Seit 2023 präsidiert er die Gemeinde Steinhausen. Beruflich führt er ein Beratungsunternehmen.

Auch der 38-jährige Lustenberger mischt schon länger in der Zuger Kantonspolitik mit. Seit 2013 sitzt er im Kantonsrat, wo er die Kommission Gesundheit und Soziales präsidiert. Der Baarer ist seit fünf Jahren Mitglied der Geschäftsleitung des Hilfswerks Caritas Schweiz.

Nach dem besseren Resultat im ersten Wahlgang tritt Hausheer als Favorit zur Entscheidung an.

Für einen Coup müsste Andreas Lustenberger auch weit rechts des eigenen Lagers Stimmen holen. Das dürfte im bürgerlich geprägten Kanton Zug schwierig werden, auch wenn mit der SVP und der FDP die beiden anderen Regierungsparteien auf Wahlempfehlungen verzichten.

Im zweiten Wahlgang gilt das relative Mehr. Gewählt ist, wer am meisten Stimmen holt. Das Eintreffen der Resultate wird um die Mittagszeit erwartet. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
3
Erste Bilanz zur Street Parade: Organisatoren zufrieden, 28 Festnahmen, 516 Behandlungen
4
34 krass sexistische Werbungen, die tatsächlich mal gedruckt wurden
5
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
Meistkommentiert
1
Liverpools Nuñez fix zu den Saudis +++ Newcastle bezahlt 40 Millionen für Schär-Konkurrenz
2
Diese zwei Gebiete soll die Ukraine abtreten – Selenskyj lehnt Vorschlag strikt ab
3
Ist eine Welt voller Elend und Leiden im Sinne von Gott?
4
Präsident von Flugzeugbauer Pilatus sagt, was ihn nach dem Zollhammer am meisten ärgert
5
Zum internationalen Tag der Katze gibt es ....🐈‍⬛
Meistgeteilt
1
Zehntausende protestieren in Tel Aviv +++ Hamas wirft Israel Kriegsverbrechen vor
2
Auch wegen F-35-Jets: Viola Amherd holte sich bei Anwälten für 2,5 Millionen Franken Hilfe
3
Griechenland baut eine 8-Milliarden-Euro-Stadt nahe Athen – nun gibt es aber Kritik
4
Nächster Schlag für die Schweiz: US-Zölle gelten jetzt auch für Goldbarren
5
US-Regierung will Verwirrung um Zölle auf Goldbarren beenden
Odi und Co. – Schweizer Sportstars kämpfen gegen die J+S-Kürzungen
Die J+S-Fördergelder in der Schweiz sollen deutlich gekürzt werden. Die Kritik am Entscheid ist gross. Jetzt versuchen auch Schweizer Sportstars mit einem Crowdfunding die Folgen zu bekämpfen.
Lanciert vom ehemaligen Schweizer Spitzenfechter Fabian Kauter und dessen Sport-Crowdfunding-Plattform «I Believe in You» soll in einer Aktion Geld gesammelt werden, um die Budgetkürzung des Bundesamts für Sport (Baspo) bei J+S-Geldern aufzufangen, wie der «Blick» berichtet.
Zur Story