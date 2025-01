Ritter hat Interesse für Bundesratskandidatur angemeldet

Mitte-Nationalrat und Bauernpräsident Markus Ritter hat sein Interesse für die Nachfolge von Bundesrätin Viola Amherd bei der Kantonalpartei angemeldet. Er wolle Verantwortung übernehmen, sagte er der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Samstag.

Mitte-Nationalrat und Bauernpräsident Markus Ritter. Bild: keystone

Er wolle mit seiner Kandidatur auch dazu beitragen, dass die Mitte-Fraktion und danach die Bundesversammlung eine gute Auswahl hätten, sagte Ritter. Verantwortlich für die Nominierung sei jedoch die Mitte-Kantonalpartei St. Gallen. Diese prüfe jetzt seine Kandidatur und entscheide, ob sie ihn nominieren wolle.

Zuvor hatte die «Schweiz am Wochenende» berichtet, der 57-Jährige habe sich definitiv zur Bewerbung entschlossen. Die Mitte Kanton St. Gallen will am kommenden Dienstag bekanntgeben, ob sie Ritter ins Rennen schickt. Er werde an der Medienkonferenz selber anwesend sein, sagte dieser Keystone-SDA. Auch der Schweizer Bauernverband (SBV) werde sich am Dienstag zu Wort melden. (sda)