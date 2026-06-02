gewitterhaft23°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Lauber: Ex-Bundesanwalt kritisiert Ermittlungen nach Crans-Montana

ARCHIV ZUR AUFHEBUNG DER IMMUNITAET VON BUNDESANWALT LAUBER, AM MONTAG, 24. AUGUST 2020 - Swiss Federal Attorney Michael Lauber speaks during a media conference at the Media Centre of the Federal Parl ...
Michael Lauber.Bild: keystone

Ex-Bundesanwalt Lauber kritisiert Ermittlungen nach Brand von Crans-Montana

02.06.2026, 14:14

Der ehemalige Bundesanwalt Michael Lauber kritisiert die Führung des Strafverfahrens zur Brandkatastrophe von Crans-Montana VS. Fehler sieht Lauber unter anderem bei den fehlenden Obduktionen der Opfer sowie bei der nicht beantragten Untersuchungshaft der Barbetreiber.

Seiner Ansicht nach hätte die Walliser Justiz die Barbetreiber Jessica und Jacques Moretti bereits zu Beginn der Ermittlungen wegen der Beweismittelsicherung verhaften müssen, sagte Lauber im Tagesgespräch des Radios SRF 1 vom Dienstag. Nur am Anfang eines Verfahrens könne man wirklich Beweise sichern.

Von den 41 Todesopfern des Brands wurden nur zwei obduziert. Auch dies kritisiert Lauber: «Ein Brand ist das Offensichtliche, woran die einzelnen Leute wirklich gestorben sind, weiss man nicht. Das weiss man nur durch eine Obduktion.»

Und diese könne man nur am Anfang machen – möglichst schnell, sonst gingen Spuren verloren. Er hätte, wenn er in dieser Situation gewesen wäre, alle Opfer vorbehaltlos obduziert, so Lauber. (sda)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So trauert Italien um seine Toten von Crans-Montan
1 / 9
So trauert Italien um seine Toten von Crans-Montan

Der Sarg von Chiara Costanzo wird am 7. Januar in die Basilica Santa Maggiore in Mailand getragen. Mehrere hundert Personen nahmen an der Abdankungsfeier teil.
quelle: www.imago-images.de / imago/emanuele roberto de carli
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wie im Labor gezüchtete Haut den Brandverletzten von Crans-Montana hilft
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Unternehmer, Berater, Ex-Miss: Wer jetzt für die 10-Millionen-Schweiz wirbt
Im Abstimmungskampf rund um die 10-Millionen-Schweiz äussern sich auffällig viele Unternehmer, Managerinnen, Berater und sogar ehemalige Schönheitsköniginnen.
Bauern bekennen Farbe auf ihren Feldern und Höfen, Stadtbewohner an den Fassaden ihrer Häuser: Erstere sind gegen die Pestizid- und Trinkwasser-Initiativen, letztere für die Konzernverantwortungs- und Gletscherinitiative oder gegen die Halbierung bei der SRG. Beim Abstimmen reicht es heute offensichtlich nicht mehr, einen ausgefüllten Zettel in die Urne zu werfen. Jeder, so scheint es, hat das Bedürfnis, der Welt mitzuteilen, was er denkt.
Zur Story