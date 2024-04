Jonas Projer ist der neue Generalsekretär der FDP

Jonas Projer zum FDP-Generalsekretär gewählt

Jonas Projer leitet künftig die Geschicke der FDP Schweiz. Der ehemalige «Arena»-Moderator wurde zum Generalsekretär gewählt.

Jonas Projer, bisher vor allem als Journalist bekannt, ist zum neuen Generalsekretär der FDP gewählt worden.

Den Wunsch, dass Jonas Projer neuer Generalsekretär werden soll, teilte das FDP-Präsidium bereits Ende Februar mit. Nun wird der Vollzug gemeldet. Der 42-jährige wurde von der Konferenz der Kantonalen Parteipräsidenten einstimmig gewählt, wie die Partei am Donnerstagabend mitteilt. Jonas Projer wird somit am 1. Juli die Nachfolge von Jon Fanzun antreten, der zweieinhalb Jahre in den Diensten der FDP stand.

Der ehemalige «Arena»-Moderator Projer war, nach einem Abstecher bei «Blick-TV», zuletzt Chefredaktor der «NZZ am Sonntag». Diesen Posten räumte er nach zwei Jahren aufgrund «strategischer Differenzen».

Bereits im Februar teilte Projer mit, sich im Fall einer Wahl für eine liberale Zukunft der Schweiz einsetzen zu wollen. Er werde diesen Job mit grosser Freude ausüben. Bei der online durchgeführten Sitzung fassten die Kantonalen Parteipräsidenten zudem noch Abstimmungsparolen: Nein zur Volksinitiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit». Die aktuellen Massnahmen seien ausreichend, dass niemand gegen seinen Willen geimpft werden dürfe, heisst es in der Mitteilung. Zudem gehöre es zum Rechtsstaat, dass gewisse Grundrechte unter strengen Auflagen eingeschränkt werden könnten.

Dieses Geschäft geht damit gar nicht erst an die Delegiertenversammlung vom 22. Juni, heisst es weiter. Die Reform der beruflichen Vorsorge empfehlen die Kantonalpräsidenten den Delegierten dagegen zur Unterstützung, die Biodiversitätsinitiative zur Ablehnung. (aargauerzeitung.ch/phh/lyn)