«Und dass diese Erkenntnis eine grosse Trauer in ihnen auslösen wird. Dass es dann ein noch grösserer Kraftakt ist, auf der Spur zu bleiben, wenn man erkennt, in welcher Sackgasse man sich befindet.»

Jugendliche sollten sich zu 100 Prozent im Klaren darüber sein, was eine Transition bedeuten könnte. Nämlich, dass es im schlimmsten Fall passieren könne, dass die medizinische Geschlechtsangleichung nicht der richtige Weg war und diese nicht die erhoffte Befreiung brachte.

Die 55-Jährige kritisiert auch schon seit längerem den Umgang mit Jugendlichen, die über eine Geschlechtsanpassung nachdenken. Diese würden zu früh und zu schnell mit Medikamenten «unterstützt». In anderen Ländern sei man mittlerweile vorsichtiger, in der Schweiz jedoch nicht.

«Die Toleranz, die nach aussen so laut gefordert wird, wird in den eigenen Reihen nicht gelebt.»

Ihr werde vorgeworfen, dass sie mit ihren Äusserungen und ihrem Detransitionswunsch «das feindliche Lager und die SVP» bediene und damit ein negatives Bild des Themas in der Öffentlichkeit verbreite. Dabei wolle sie nur, dass über Detransition genauso offen und ehrlich gesprochen werde, wie über alle anderen Aspekte. Denn sie kenne viele trans Menschen, die mit ähnlichen Gedanken und Problemen kämpften, wie sie. Doch niemand wolle das hören. Stattdessen erfahre man Ablehnung.

View this post on Instagram

«Viele trans Menschen sehen mich als Verräterin. Dass ich über meinen Detransition-Wunsch spreche, macht mich zur Persona non grata.»

Brönimann gibt an, dass es «nicht offensichtlicher» hätte sein können, dass nicht ihr Körper das wahre Problem gewesen sei. Die Geschlechtsanpassung sei eine Flucht gewesen, weil sie sich als Christian nie gut genug gefühlt habe. Heute sei ihr klar, dass das Innere nicht mit dem Äusseren geändert werden könne, so Brönimann sinngemäss.

Ob sie die Hormone nach 30 Jahren wieder umstellen werde, wisse sie aber noch nicht, so Brönimann. Mit 55 sei das ein grosser Eingriff, sie fürchte sich vor weiteren Komplikationen nach zahlreichen Operationen und starken Nebenwirkungen der Hormontherapie.

«Ich möchte wieder Ja sagen zu Christian, den ich jahrelang verdrängt und weggeschoben habe. Ich trauere darum, was ich ihm und seinem gesunden Körper angetan habe.»

Es sei ein Trugschluss, dass Transmenschen binäre Geschlechterrollen hinter sich lassen würden – die binäre Ordnung in Bezug auf visuelle Merkmale wie lange Haare, die als weiblich gelten, sei bei vielen als starkes Klischee verankert.

Sie fühle sich gefangen in einem weiblichen Rollenmuster, müsse sich ständig überlegen, ob sie genügend Weiblichkeit ausstrahle, was erschöpfend sei.

Der Gedanke der «Detransition» brodle schon lange in ihr, so Brönimann. Über die Gründe sagt sie:

Brönimann warb jahrelang auch öffentlich für Verständnis und Offenheit gegenüber Transpersonen, trat in Fernsehsendungen auf und gab Interviews. Nun hat die 55-Jährige in einem solchen mit dem « Tages-Anzeiger » erklärt, dass sie ihre Geschlechtsanpassung bereut.

Nadia Brönimann ist eine der bekanntesten Transpersonen der Schweiz und galt inoffiziell als Botschafterin der Community. Nun spricht sie in einem Interview offen darüber, dass sie ihre Geschlechtsanpassung bereut.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Der erste CSD in der Schweiz (und Europa) fand 1978 in Bern statt

Der erste CSD in der Schweiz (und Europa) fand 1978 in Bern statt

30 Jahre Zurich Pride Festival in 30 Bildern

30 Jahre Zurich Pride Festival in 30 Bildern

Streit um Philadelphi-Korridor als Knackpunkt bei Geisel-Deal ++ Grosse Proteste in Israel

Was für einen Erdrutsch-Sieg von Kamala Harris spricht

Wie russische Geflüchtete in Kursk über den Krieg denken

«It Ends with Us» kommt in die Kinos – und (fast) der ganze Cast wird gecancelt

Fünf Personen nach Drogentod von Matthew Perry festgenommen – die wichtigsten Punkte

Im Fall Matthew Perry hat die Staatsanwaltschaft von Los Angeles Anklage gegen fünf Personen erhoben. Es ist von einem «weit verzweigten kriminellen Untergrundnetzwerk» rund um die Droge Ketamin die Rede.

Der plötzliche Tod von «Friends»-Star Matthew Perry mit 54 Jahren im vorigen Oktober löste in Hollywood und weltweit Bestürzung und Trauer aus. Nun hat die Staatsanwaltschaft in Los Angeles Anklage gegen fünf Personen erhoben: So sollen unter anderem Ärzte, Dealer und ein Assistent des Schauspielers zur Verantwortung gezogen werden. Polizei und Staatsanwaltschaft bringen schwere Vorwürfe gegen die Festgenommenen vor.