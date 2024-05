Fast ein Drittel der Schweizer hatte schon Streit mit Nachbarn

Insgesamt gaben zwei Drittel oder 68 Prozent der Befragten an, zumindest ein eher gutes Verhältnis zu den Nachbarinnen und Nachbarn zu haben. Gut jeder Fünfte berichtete von einem sehr guten Verhältnis. Nur 6 Prozent bezeichnen in der Umfrage ihre Beziehung zu den Anwohnern nebenan als schlecht.

43 Prozent der Befragten suchten im Rahmen des Nachbarschaftskonflikts das Gespräch mit den Nachbarinnen und Nachbarn, 24 Prozent ärgerten sich im Stillen und 22 Prozent wandten sich an die Hausverwaltung. 7 Prozent riefen die Polizei, wie aus der am Dienstag publizierten Umfrage des Zürcher Instituts Marketagent hervorging.

Nadal scheitert in 1. Runde des French Open an Zverev – Sinner wieder in Topform

Er blockierte an Pfingsten den Gotthard: «Es war schockierend»

Am Pfingstwochenende führte eine Klimaaktion vor dem Gotthardtunnel zu heftigen Reaktionen einiger Autofahrer, die die Aktivisten körperlich angriffen. Einer von ihnen gibt im Interview Auskunft.

Am Samstag des Pfingstwochenendes bildete sich vor dem Südeingang des Gotthardtunnels ein riesiger Stau, der bis zu 22 Kilometer lang war. In dieser Situation fand eine Aktion des Klimakollektivs Act Now! statt. Aktivisten setzten sich auf die Fahrbahn und blockierten sie so, bis die Polizei eintraf.