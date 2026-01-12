bedeckt
Bundesrat Rösti ist krank – Auftritte vom Montag abgesagt

Wegen eines Magen-Darm-Infekts hat Bundesrat Albert Rösti am Montag alle Termine absagen müssen. Betroffen ist unter anderem eine Medienkonferenz, an der der Umweltminister die Nein-Position der Landesregierung zur Klimafonds-Initiative hatte darlegen wollen.

Bundesrat Albert Roesti spricht im Nationalrat an der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 17. Dezember 2025, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Bundesrat Albert Rösti ist krank.Bild: keystone

Die Medienstelle des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation gab die Absage der Medienkonferenz wegen Krankheit am Montagmorgen bekannt.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte Sprecherin Franziska Ingold, eine Stellvertretung für Rösti sei zurzeit nicht nötig. Rösti leide an einer Magen-Darm-Erkrankung. Die Medienkonferenz zur Klimafonds-Initiative werde nachgeholt. (dab/sda)

