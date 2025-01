Bundesrat empfiehlt Nein zur Umweltverantwortungsinitiative

«Der von der Initiative geforderte Ansatz geht zu weit und hätte für die Bevölkerung und die Wirtschaft weitreichende negative Folgen», liess sich Umweltminister Albert Rösti zitieren. Denn die durch den Konsum verursachte Umweltbelastung müsste in zehn Jahren stark reduziert werden.

Müsste die Initiative «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)» umgesetzt werden, brächte das neue Verbote und Vorschriften. Das schrieb das Departement für Umwelt, Energie, Kommunikation und Verkehr (Uvek) am Donnerstag.

Die natürlichen Ressourcen müssen zwar geschont werden, aber nicht in dem Ausmass, wie es die Umweltverantwortungsinitiative verlangt. Dieser Ansicht sind Bundesrat und Parlament. Sie empfehlen, die Initiative am 9. Februar abzulehnen.

Wird dieses Mitte-Nachwuchstalent die Nachfolgerin von Gerhard Pfister?

Bei der Frage um die Nachfolge von Mitte-Präsident Gerhard Pfister werden hauptsächlich Kandidaten und Kandidatinnen aus dem Bundeshaus genannt. Doch es gibt auch weitere Interessenten.

Kommt es bei der Neubesetzung des nationalen Mitte-Präsidiums zu einer Überraschung? Karin Stadelmann, Präsidentin der Luzerner Partei, kann sich vorstellen über eine Kandidatur nachzudenken, wie sie auf Anfrage sagt. «Allerdings nur, wenn ich spüre, dass die Partei bereit ist, auch ‹out of the box› zu denken», so Stadelmann.