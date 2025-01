Bundesrat Jans über Ende der Facebook-Faktenchecker «beunruhigt»

Statt auf Faktenchecker will sich Meta künftig darauf verlassen, dass Nutzer selbst Bewertungen zu geposteten Äusserungen abgeben, sogenannte «Community Notes». Zuckerberg folgt damit dem Beispiel von Elon Musk und seiner Plattform X, vormals Twitter. (dab/sda)

Nur pessimistisch ist Jans wegen der Ankündigung aber nicht. Dass die Big-Tech-Plattformen nicht mehr bereit seien, Wahres von Unwahrem zu trennen, sei am Schluss vielleicht eine Chance für die traditionellen Medien, sagte der Justizminister.

Das angekündigte Ende der Faktenchecker bei Facebook in den USA ist für Bundesrat Beat Jans «beunruhigend». Die Ankündigung von Marc Zuckerberg habe ihn überrascht, sagte der SP-Politiker am Donnerstag vor dem Schweizer Verlegerverband.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Investoren planen in Wengen ein Luxusresort mit 238 Betten – hier soll es entstehen

In der Gemeinde Lauterbrunnen ist ein Baugesuch für eine 5-Sterne-Hotelanlage mit 238 Gästebetten eingereicht worden. Schweizer Investoren wollen 84 Millionen Franken in luxuriös ausgestattete Appartements mit Restaurants und Wellnessbereich in mehreren Liegenschaften investieren. Das Projekt nennt sich «W5 Luxury Suite Hotel».