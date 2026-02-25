Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hier folgt bald eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. (her)
Crans-Montana-Opfer erhalten 50'000 Franken: «Wir lassen niemanden allein»
Zur Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS will der Bundesrat bis zu rund 35 Millionen Franken bereitstellen. Allein 7,8 Millionen Franken sollen in Form von Solidaritätsbeiträgen von je 50'000 Franken an 156 besonders betroffene Personen fliessen. «Wir lassen niemanden allein», betonte Bundesrat Beat Jans vor den Medien. «Es soll ein Betrag sein, der den Angehörigen und Opfern substantiell und sofort hilft»
Wie die Landesregierung am Mittwoch mitteilte, hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom gleichen Tag ein dringliches Bundesgesetz für die Hilfe an die Crans-Montana-Opfer verabschiedet. Der Entwurf geht nun ans Parlament. Diesem werden auch die für die Hilfe nötigen Nachtragskredite vorgelegt.
Über das Gesetz und die Nachtragskredite sollen National- und Ständerat schon im März entscheiden. Sagen sie Ja, können die Gelder laut dem Bundesrat noch im Frühling ausbezahlt werden. Das sagte Jans bei der Vorstellung des Unterstützungspakets in Bern vor den Medien.
Laut Jans beschloss der Bundesrat den Solidaritätsbeitrag aus zwei Gründen: Erstens sollen diese Gelder den Betroffenen eine rasche und unbürokratische Hilfe sein zur Überbrückung akuter finanzieller Engpässe. Die Beiträge erachte der Bundesrat zweitens als wichtiges Zeichen gesellschaftlicher Solidarität und als Ausdruck der Anteilnahme des Bundes.
Der Solidaritätsbeitrag soll denselben Personen ausbezahlt werden, die den Soforthilfebeitrag des Kantons Wallis erhalten. Grundsätzlich sind das nach Angaben des Bundesrats die Angehörigen der Verstorbenen sowie jede Person mit einem stationären Spitalaufenthalt nach dem Brand.
Bei der Festlegung der Höhe des Betrags habe sich der Bundesrat am Angebot des Kantons Wallis orientiert, sagte Jans. Dieser Kanton leistet 10'000 Franken Soforthilfe, und der Walliser Staatsrat will einer neuen Stiftung mit dem Namen «Beloved» zehn Millionen Franken zukommen lassen, wie kürzlich bekannt wurde.
Maximal zwanzig Millionen für Vergleichslösungen
Der Bundesrat traf seinen Entscheid, nachdem das Bundesamt für Justiz (BJ) im Auftrag der Landesregierung geprüft hatte, wo beim bestehenden Hilfsangebot für die Opfer von Crans-Montana Lücken bestehen.
Die Analyse zeigte, dass das System der Unterstützungsleistungen durch die Opferhilfe, die Sozialversicherungen und die Haftpflichtversicherungen primär auf Einzelfälle ausgerichtet ist. Bei einem Ereignis mit einer hohen Anzahl Geschädigter stosse es an seine Grenzen, schreibt der Bundesrat.
Wie schon früher kommuniziert, will der Bundesrat die vom Brand Betroffenen auch mit Rundtischgesprächen unterstützen. Dieser Runde Tisch solle die Opfer, ihre Angehörigen, die Versicherungen sowie weitere leistungspflichtige Personen und Behörden bei der Erarbeitung einer Vergleichslösung unterstützen, heisst es in der Bundesratsmitteilung.
Jans sagte, es gehe darum, den Opferfamilien von Crans-Montana jahrelange Rechtshändel zu ersparen. Das neue dringliche Bundesgesetz zur Hilfe von Crans-Montana-Opfern sieht vor, dass sich der Bund an den aussergerichtlichen Vergleichslösungen mit einem Betrag von maximal zwanzig Millionen Franken beteiligen kann.
Schon am 8. Januar hatte sich die Axa-Versicherung für solche Rundtisch-Gespräche unter der Leitung des Bundes ausgesprochen. Sie schrieb auch, die Versicherungssummen der Gemeinde Crans-Montana und der Bar reichten im Fall einer Haftung «bei Weitem» nicht aus, um für alle finanziellen Schäden der überlebenden Opfer und Hinterbliebenen aufzukommen.
8,5 Millionen für Opferhilfestellen
Wie Bundespräsident Guy Parmelin vor den Medien sagte, ist damit der Bundesrat bereit, zugunsten der Opfer der Brandkatastrophe der Silvesternacht insgesamt bis zu rund 35 Millionen Franken aufzuwenden. Denn der Bundesrat schlägt vor, den Opferhilfestellen der Kantone mit 8,5 Millionen Franken unter die Arme zu greifen.
In ihrer Mitteilung schreibt die Landesregierung, wegen der ausserordentlichen Konsequenzen des Brands in der Bar «Le Constellation» müssten die kantonalen Opferhilfestellen ausserordentliche Ausgaben leisten. Der Betrag von 35 Millionen setzt sich somit zusammen aus 7,8 Millionen Solidaritätsbeiträgen, maximal zwanzig Millionen für Vergleichslösungen und 8,5 Millionen Franken für Opferhilfestellen.
Jans sagte an der Medienkonferenz, derzeit befänden sich noch 58 der 115 beim Brand verletzten Personen im Spital - 28 davon im Ausland. 41 Menschen starben. Auch auf Italienisch und Englisch formulierte Jans am Mittwoch im Bundesmedienzentrum einige Kernaussagen der bundesrätlichen Mitteilung. So sagte Jans etwa auf Italienisch, der Bundesrat wolle niemanden alleine lassen - «non lasciamo solo nessuno.»
Medienkonferenz beendet
Wer hat an Sondierungsgesprächen teilgenommen
Geschieht das aus Rücksicht auf Italien?
Wie tritt dem Bundesrat der italienischen Kritik entgegen?
An die Adresse der Italiener sagt Parmelin: «Wir sind auch daran interessiert, dass die Katastrophe und die Verantwortlichen dafür belangt werden. Aber die Justiz muss unabhängig arbeiten können.»
Wollen Sie damit auch das Ausland ruhig stellen?
Gerade in Italien sind Angehörige und Politik sehr unzufrieden damit, wie das Wallis und die Schweiz mit der Brandkatastrophe umgeht.
Verurteilungen dauern Jahre
Warum 50'000 Franken?
Jans rechtfertigt Bundes-Unterstützung
Es dürfen Fragen gestellt werden
Jans spricht Englisch
Das Gleiche sagt Jans danach noch in Italienisch. Und auf Englisch: Denn das Ausland hört mit.
Wie geht es weiter?
8.5 Millionen Franken für die Opferhilfe
Zum Runden Tisch
Der Bundesrat beteilige sich mit maximal 20 Millionen Franken, sagt der Justizminister.
Wer bekommt das Geld?
50'000 Franken Direkthilfe
In ausserordentlichen Situationen steht die Schweiz zusammen, sagt Jans. In der Vergangenheit waren in ähnlichen Fällen die Unterstützungsangebote ungenügend. Jans spricht zur Soforthilfe: «Die Opfer von Crans-Montana erhalten einen einmaligen Solidaritätsbeitag von 50'000 Franken». Das sei Geld der Eidgenossenschaft und als Akt der Solidarität zu verstehen, sagt Jans.
Der Beitrag versteht sich ergänzend zu den 10'000 Franken, die der Kanton Wallis schon gesprochen und teilweise auch schon ausbezahlt hat.
Unterstützung von über 35 Millionen Franken
Das System stösst an seine Grenzen
Der Bundesrat hat geprüft, wo der Bund die Opfer finanziell unterstützen kann. Die momentane Unterstützungssituation sei auf Einzelfälle ausgerichtet. «Bei einer Tragödie wie Crans-Montana stösst dieses System an seine Grenzen», sagt Parmelin.
Jetzt geht es um Crans-Montana
Noch immer geht es nicht um Crans-Montana
Medienkonferenz beginnt
Bundesrat will Crans-Montana-Opfern 50'000 Franken auszahlen
Der Solidaritätsbeitrag soll gemäss dem Communiqué Betroffenen eine rasche und unbürokratische Unterstützung bieten zur Überbrückung akuter finanzieller Engpässe. Zudem erachtet der Bundesrat einen solchen Beitrag auch als wichtiges Zeichen gesellschaftlicher Solidarität und als Ausdruck der Anteilnahme des Bundes.
Der Bundesrat verabschiedete für die Auszahlung des Solidaritätsbeitrags ein dringliches Bundesgesetz und reichte beim Parlament die notwendigen Nachtragskredite ein. Die eidgenössischen Räte sollen das dringliche Gesetz schon in der Frühjahrssession im März verabschieden, sodass die Gelder rasch fliessen können.
Der Solidaritätsbeitrag soll denselben Personen ausbezahlt werden, die den Soforthilfebeitrag des Kantons Wallis erhalten. (sda)
Medienkonferenz zu Crans-Montana
Daran teilnehmen werden Bundespräsident Guy Parmelin und Justizminister Beat Jans. Mit watson bist du live dabei, im Stream und im Ticker.
Beim verheerenden Brand in der Bar Le Constellation im Walliser Nobelskiort haben in der Silvesternacht 41 Menschen ihr Leben verloren. 115 wurden schwer verletzt. (her)