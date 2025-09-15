Das Motto der Kampagne zur Steigerung der Wahlbeteiligung lautet: «Ihre Stimme zählt!» Bild: keystone

Der Kanton Freiburg startet Kampagne zur Stärkung der Wahlbeteiligung

Im Vorfeld der Gemeindewahlen im März 2026 hat der Kanton eine Kampagne zur Stärkung der Wahlbeteiligung lanciert. Sie richtet sich auch an Ausländerinnen und Ausländer, die auf Gemeindeebene ein Wahlrecht haben.

Erwachsene ausländischer Herkunft mit einer C-Bewilligung, die seit fünf Jahren im Kanton Freiburg wohnhaft sind, können bei den Gemeindewahlen mitbestimmen und kandidieren. Dies ist im Kanton Freiburg seit 2006 so.

Dieses Recht betrifft fast 40'000 Personen. «Diese Möglichkeit verdient es, besser bekannt und sichtbar gemacht zu werden. Es geht um unseren sozialen Zusammenhalt», betonte Patrice Borcard, Präsident der kantonalen Kommission für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für Rassismusprävention. Sie hat das Projekt zusammen mit dem Freiburger Gemeindeverband ins Leben gerufen.

Motto «Ihre Stimme zählt!»

Wählen bedeute, ein Recht auszuüben, schreibt der Kanton in einer Mitteilung vom Montag. Dies bedeute auch, «an den Entscheidungen teilzunehmen, die unseren Alltag prägen». Die Kampagne unter dem Motto «Ihre Stimme zählt!» will die gesamte Bevölkerung sensibilisieren.

Die Kampagne stellt verschiedene Materialien zur Verfügung, darunter ein Erklärvideo «Wie wähle ich?». Menschen mit Migrationshintergrund erklären aus ihrer Sicht, warum es wichtig ist, wählen zu gehen.

Die Direktorin des Gemeindeverbands, Micheline Guerry-Berchier, betonte, dass «die Gemeindepolitik entscheidend ist: Sie ist die erste Entscheidungsebene, die den Bedürfnissen der Einwohner am nächsten ist. Jeder Wahlzettel zählt, jede Stimme macht einen Unterschied».

Die freiburgischen Gemeindebehörden werden alle fünf Jahre neu gewählt, alle zur selben Zeit. Im kommenden März ist der erste Wahlgang auf den 8. März angesetzt, der zweite auf den 29. März. (sda)