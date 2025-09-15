recht sonnig26°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Der Kanton Freiburg startet Kampagne zur Stärkung der Wahlbeteiligung

Eine Stimmbuergerin wirft im Stimmlokal im Berner Laenggassquartier ihren Wahlzettel zur Wahl des Stadtpraesidiums in die Urne, am Tag der staedtischen Wahlen, am Sonntag, 24. November 2024 in Bern. D ...
Das Motto der Kampagne zur Steigerung der Wahlbeteiligung lautet: «Ihre Stimme zählt!»Bild: keystone

Der Kanton Freiburg startet Kampagne zur Stärkung der Wahlbeteiligung

15.09.2025, 16:3915.09.2025, 16:39
Mehr «Schweiz»

Im Vorfeld der Gemeindewahlen im März 2026 hat der Kanton eine Kampagne zur Stärkung der Wahlbeteiligung lanciert. Sie richtet sich auch an Ausländerinnen und Ausländer, die auf Gemeindeebene ein Wahlrecht haben.

Erwachsene ausländischer Herkunft mit einer C-Bewilligung, die seit fünf Jahren im Kanton Freiburg wohnhaft sind, können bei den Gemeindewahlen mitbestimmen und kandidieren. Dies ist im Kanton Freiburg seit 2006 so.

Dieses Recht betrifft fast 40'000 Personen. «Diese Möglichkeit verdient es, besser bekannt und sichtbar gemacht zu werden. Es geht um unseren sozialen Zusammenhalt», betonte Patrice Borcard, Präsident der kantonalen Kommission für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für Rassismusprävention. Sie hat das Projekt zusammen mit dem Freiburger Gemeindeverband ins Leben gerufen.

Motto «Ihre Stimme zählt!»

Wählen bedeute, ein Recht auszuüben, schreibt der Kanton in einer Mitteilung vom Montag. Dies bedeute auch, «an den Entscheidungen teilzunehmen, die unseren Alltag prägen». Die Kampagne unter dem Motto «Ihre Stimme zählt!» will die gesamte Bevölkerung sensibilisieren.

Die Kampagne stellt verschiedene Materialien zur Verfügung, darunter ein Erklärvideo «Wie wähle ich?». Menschen mit Migrationshintergrund erklären aus ihrer Sicht, warum es wichtig ist, wählen zu gehen.

Die Direktorin des Gemeindeverbands, Micheline Guerry-Berchier, betonte, dass «die Gemeindepolitik entscheidend ist: Sie ist die erste Entscheidungsebene, die den Bedürfnissen der Einwohner am nächsten ist. Jeder Wahlzettel zählt, jede Stimme macht einen Unterschied».

Die freiburgischen Gemeindebehörden werden alle fünf Jahre neu gewählt, alle zur selben Zeit. Im kommenden März ist der erste Wahlgang auf den 8. März angesetzt, der zweite auf den 29. März. (sda)

Mehr zu Politik:

Migranten haben es in der Schweizer Politik (immer noch) schwer
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Fliegen ist schöner: Spektakuläre Bilder vom Stabhochsprung
1 / 13
Fliegen ist schöner: Spektakuläre Bilder vom Stabhochsprung

Kitty Friele Faye (Norwegen).
quelle: keystone / pawel kopczynski
Auf Facebook teilenAuf X teilen
TV-Kommentatoren bei Kambundji-Sieg aus dem Häuschen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Wenn Wildtiere Fotografen unterbrechen – in 23 lustigen Bildern
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Vance will Folge von Kirk-Podcast moderieren +++ Trump deutet Einigung über Tiktok an
5
Das wissen wir über den mutmasslichen Kirk-Attentäter
Meistkommentiert
1
In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor
2
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
3
Trump-Zölle: Bundesrat will Import von US-Chlorhühnern erlauben – die Sonntagsnews
4
Offenbar mehr als 30 Menschen wegen Charlie-Kirk-Posts entlassen
5
«Kämpft oder sterbt»: Elon Musk befeuert rechte Riesendemo in London
Meistgeteilt
1
Würfel, Kraftwerke, Kanäle – 7 Mega-Bauwerke, an denen 2025 gearbeitet wird
2
Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert bei den Emmys
3
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
4
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
5
Langnaus «alternative Fakten» – der wichtigste Ausländer fällt aus. Na und?
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
Sie warnte vor Wladimir Putin, lange bevor die Drohnen Europa erreichten: Die Historikerin fordert Europa auf, die Bedrohung für Freiheit und Souveränität endlich ernst zu nehmen – und sagt, was jetzt auf dem Spiel steht.
Frau Applebaum, erreicht der Krieg in der Ukraine mit dem Drohnen-Angriff auf Polen eine neue Eskalationsstufe?
Anne Applebaum: Ja, es gibt eine massive Eskalation. Wladimir Putin ist unfähig, den Krieg am Boden zu gewinnen. Er verliert tausende von Soldaten, Milliarden für Ausrüstung. Er beschleunigt deshalb den Luftkrieg gegen zivile Ziele in der Ukraine, um die Moral der Ukrainer zu brechen. Und er will die Nato provozieren, um zu testen, ob sie bereit und in der Lage ist, ihre territoriale Souveränität zu verteidigen. Wie immer will er auch das westliche Verteidigungsbündnis spalten.
Zur Story