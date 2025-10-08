freundlich14°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Eines von zwei Verfahren gegen Staatsrätin Valérie Dittli eingestellt

Eines von zwei Verfahren gegen Staatsrätin Valérie Dittli eingestellt

08.10.2025, 12:5608.10.2025, 12:56

Die Waadtländer Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch bestätigt, dass sie ein Strafverfahren gegen die Staatsrätin Valérie Dittli (Mitte) wegen mutmasslichen Amtsmissbrauchs eröffnet hat. Ein Verfahren wegen mutmasslicher Amtsgeheimnisverletzung stellte sie hingegen ein.

La conseillere d&#039;Etat vaudoise Valerie Dittli parle lors de la conference de presse de presentation du projet de budget 2026 de l&#039;Etat de Vaud ce mercredi, 24 septembre 2025 a Lausanne. (KEY ...
Ditlti wird vorgeworfen, das Amtsgeheimnis verletzt zu haben. Bild: keystone

Diese Entscheidungen haben mit dem Steuerdeckel für Reiche im Kanton Waadt zu tun. Nach der Prüfung eines Berichts zu einer externen Untersuchung und der vom Staatsrat erstatteten Strafanzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung hatte die Waadtländer Justiz im Mai zwei Strafuntersuchungen eröffnet.

Laut Staatsanwaltschaft konnte nicht bewiesen werden, dass Dittli das Amtsgeheimnis verletzt hat. Die Informationen seien bereits vorher durch andere Regierungsmitglieder weitergegeben worden – seien also nicht mehr geheim gewesen. Allerdings gebe es Hinweise darauf, dass Dittli eine Führungsperson angewiesen haben soll, Steuerentscheide nachträglich zu ändern, was als Amtsmissbrauch gelten könnte.

Dittli bot der Justiz vor zehn Tagen ihre Hilfe und Kooperation an, um die Fakten zu ermitteln. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neue Banknoten für die Schweiz: 6 Konzepte
1 / 8
Neue Banknoten für die Schweiz: 6 Konzepte

Konzept B: Die Schweiz und ihre Höhenlagen
quelle: neuebanknotenserie.ch
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ein Schneesturm überraschte sie – alle Wanderer am Mount Everest gerettet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
2
Ein Land schlägt beim E-Auto-Boom alle Rekorde – und es ist nicht China
3
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
4
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
5
Besuch vom Date: Diese Dinge in der Wohnung turnen ab
Meistkommentiert
1
Hey User, welches Verhalten von Mitreisenden nervt im Zug am meisten?
2
«Eine Schande» – jetzt reagieren Politiker auf Ricklis Pläne mit den Gaza-Kindern
3
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
4
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
5
Stadiongegner verlieren: Beschwerde gegen Hardturm-Plan vom Verwaltungsgericht abgewiesen
Meistgeteilt
1
Ukrainischer Drohnenangriff in asiatischem Teil Russlands
2
Gespräche zum Frieden in Ägypten werden fortgesetzt
3
«Trumps Invasion»: Soldaten der Nationalgarde aus Texas in Illinois angekommen
4
Sondereinheit im Einsatz: Psychisch auffälliger Mann in Oetwil am See ZH festgenommen
5
Mehr Züge möglich: SBB führen digitale Stellwerke ein
Eines von zwei Verfahren gegen Staatsrätin Valérie Dittli eingestellt
Die Waadtländer Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch bestätigt, dass sie ein Strafverfahren gegen die Staatsrätin Valérie Dittli (Mitte) wegen mutmasslichen Amtsmissbrauchs eröffnet hat. Ein Verfahren wegen mutmasslicher Amtsgeheimnisverletzung stellte sie hingegen ein.
Zur Story