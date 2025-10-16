Hochnebel
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Alt-Nationalrätin Hanna Sahlfeld-Singer verstorben

Alt-Nationalrätin Hanna Sahlfeld-Singer verstorben

16.10.2025, 06:2916.10.2025, 06:44

Die St. Galler Alt-Nationalrätin Hanna Sahlfeld-Singer ist gemäss einer Todesanzeige im «St. Galler Tagblatt» verstorben. Die ehemalige SP-Politikerin wäre am kommenden Freitag 82 Jahre alt geworden.

Alt-Nationalraetin Hanna Sahlfeld-Singer, Mitte, wird begruesst durch das Publikum waehrend eines Oeffentlichen Podiumsgespraechs betitelt als &quot;berufe: frauen koennen alles&quot;, im Nationalrat, ...
Hanna Sahlfeld-Singer bei einem Besuch im Parlament im Jahr 2019.Bild: KEYSTONE

Sahlfeld-Singer war von 1971 bis 1975 die erste St. Galler SP-Nationalrätin und gehörte zu den ersten elf Nationalrätinnen überhaupt, wie die SP und die SP Frauen des Kantons St. Gallen in der Anzeige schrieben. «Sie bleibt uns in guter Erinnerung als Vorreiterin für die Gleichstellung sowie als Kämpferin für die Menschenrechte, gegen Armut und für soziale Gerechtigkeit», hiess es weiter.

Kurz vor ihrem Amtsantritt hatten Frauen in der Schweiz erst das Wahl- und Stimmrecht auf Bundesebene erhalten. Als Sahlfeld-Singer am 14. Dezember 1971 das Bundeshaus betrat, erklärte ihr ein Pförtner, an diesem Tag fänden keine Führungen statt – worauf sie entgegnete, sie sei zur Vereidigung da, wie sie 2021 in einem SRF-Interview erzählte.

Hanna Sahlfeld-Singer, Theologin und SP-Nationalraetin aus dem Kanton St. Gallen, aufgenommen im Dezember 1971. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str)
Hanna Sahlfeld-Singer sass von 1971 bis 1975 im Nationalrat.Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Die Theologin und Pfarrerin aus Flawil SG war in Altstätten SG tätig. Wegen des damals geltenden Verfassungsartikels, der Geistlichen die Wahl ins Parlament untersagte, verzichtete sie auf ihr Pfarrgehalt, wie das reformierte Nachrichtenportal ref.ch berichtete. Später zog die Familie nach Deutschland, wo Sahlfeld-Singer und ihr Mann als Schulpfarrer arbeiteten. Die Polit-Pionierin starb am 11. Oktober in der Region Hannover, wo auch ihre Beisetzung stattfinden soll.

Tafel zu Ehren der ersten Parlamentarierinnen

Im März 2019 wurden im Nationalratssaal Gedenktafeln zu Ehren der elf ersten Nationalrätinnen enthüllt. Auch der Sitz der ersten Ständerätin, Lise Girardin, wurde im Ständeratssaal mit einer Tafel gewürdigt. Bei der Feier zum Internationalen Frauentag würdigte die damalige Nationalratspräsidentin Marina Carobbio die Verdienste von Hanna Sahlfeld-Singer und ihren Mitstreiterinnen, die den Weg für kommende Frauengenerationen in der Schweizer Politik ebneten. (dab/sda)

Mehr aus der Schweizer Politik:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Meistgelesen
1
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
2
«Letzte» Geisel-Leichen übergeben +++ Hamas übergab falsche Leiche
3
So sehen die 20 Geiseln nach über zwei Jahren in Gefangenschaft aus
4
Ein Foto zeigt: So hat sich Netanjahu selbst ausgetrickst
5
Thank God it's Dienstag – hier gibt es Fails in Hülle und Fülle
Meistkommentiert
1
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
2
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
3
Schwarzer Block bei Palästina-Demo in Bern: Hunderte Personen identifiziert
4
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
5
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
Meistgeteilt
1
Evakuierungen bei Kupjansk +++ Trump enttäuscht von Putin
2
Noch vieles offen in Europa – WM-Quali in Nord- und Mittelamerika wird zum Krimi
3
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
4
Pfünderli für 99 Rappen – Aldi löst Konkurrenzkampf bei Brot aus
5
Wenn die gegnerischen Fans vor dem Hotel auftauchen, feiert Suriname einfach mit
2 Amerikanerinnen klagen gegen On – wegen «peinlichem Quietschen» der Schuhe
Der Schweizer Schuhhersteller On schlägt sich in den USA mit einem Rechtsfall der ungewohnten Sorte herum: Wie der «Blick» berichtet, haben zwei Amerikanerinnen in Portland, wo On seinen Sitz in den USA hat, eine Sammelklage eingereicht. Der Grund: Die beiden Klägerinnen stören sich am Geräusch ihrer Schuhe.
Zur Story