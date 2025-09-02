recht sonnig19°
Gesellschaft & Politik

Keller Sutter und Merz wollen wirtschaftlich enger zusammenstehen

Keller-Sutter und Merz wollen wirtschaftlich enger zusammenstehen

02.09.2025, 15:5702.09.2025, 15:57
Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Bundeskanzler Friedrich Merz haben anlässlich ihres Treffens in Berlin die gemeinsamen Interessen der Schweiz und Deutschlands bekräftigt. Sie stellten in Aussicht, die wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter zu stärken.

epa12345848 German Chancellor Friedrich Merz (R) and Swiss Federal President Karin Keller-Sutter hold a joint press conference at the Chancellery in Berlin, Germany, 02 September 2025. EPA/CLEMENS BIL ...
Karin Keller-Sutter reiste heute nach Berlin, um sich mit Bundeskanzler Friedrich Merz zu treffen.Bild: keystone

Beide Länder betrachten den hindernisfreien Handel als Grundlage des gemeinsamen Wohlstands in Europa, teilte Keller-Sutters Finanzdepartement am Dienstag nach dem Gespräch mit. Um die Zusammenarbeit «in diesem und weiteren Bereichen» zu bekräftigen, soll zeitnah eine gemeinsame Erklärung folgen.

Ein weiteres Thema auf der Agenda der Bundespräsidentin und des Bundeskanzlers war die Sicherheit in Europa, hiess es in der Mitteilung weiter. Hinsichtlich des Kriegs in der Ukraine habe Keller-Sutter erklärt, dass es für die Schweiz wichtig sei, die Suche nach einer Friedenslösung zu unterstützen.

Karin Keller-Sutter besuchte Friedrich Merz am Dienstag in Berlin. Der Kanzler empfing die Bundespräsidentin mit militärischen Ehren vor dem Bundeskanzleramt. (sda)

