So verteidigt der Chefsparer des Bundes die umstrittenen Pläne zur 2. und 3. Säule

Gegenüber den Rentenbezügern waren die Kapitalbezüger bisher im Vorteil, wenn sie mehrere Säule-3-Konti besassen und das Altersguthaben gestaffelt bezogen haben, da die Kapitalbezugssteuer progressiv ist. Die Rente hingegen muss als Einkommen zu einem höheren Steuersatz versteuert werden. Diese «Ungleichheit» möchte der Bundesrat nun aus der Welt schaffen: Indem auch die Kapitalbezugssteuer einkommensabhängig gemacht werden soll, würden viel mehr Menschen in eine höhere steuerliche Progression fallen. Sie müssten also mehr Steuern bezahlen.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter will die Altersvorsorge umkrempeln und dabei gewisse Steuervorteile abschaffen. Die Idee stiess bei den Bürgerlichen auf heftige Kritik – so erklärt sich Ökonom Serge Gaillard, der hinter dem Vorschlag steckt.

Referendum der EDU erzwingt in Basel Abstimmung über den ESC-Kredit

SP will langfristig die Schuldenbremse abschaffen

Die Delegierten der SP Schweiz haben an ihrem Parteitag in Davos am Samstag in einem Finanz-Positionspapier die langfristige Abschaffung der Schuldenbremse gefordert. Weitere Forderungen umfassten Investitionen in Kaufkraft, Gleichberechtigung und in den Klimaschutz.