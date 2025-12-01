meist klar
DE | FR
burger
Schweiz
Gesundheit

HPV-Impfungen: Nationalrat will Impfrate erhöhen

Nationalrat will mehr HPV-Impfungen

01.12.2025, 20:11

Der Nationalrat verlangt vom Bundesrat Massnahmen gegen durch Humane Papillomaviren (HPV) verursachte Krebserkrankungen. Er hat am Montag einer entsprechenden Motion zugestimmt.

Die grosse Kammer hiess den Vorstoss von Christian Lohr (Mitte/TG) mit 122 zu 60 Stimmen bei sechs Enthaltungen gut. Der Bundesrat war mit dem Auftrag einverstanden. Die Motion geht an den Ständerat.

Im Durchschnitt erkranke in der Schweiz mehr als eine Person pro Tag an HPV-bedingten Krebs, sagte Lohr. Alle drei Tage sterbe jemand daran. Die Durchimpfungsraten seien in der Schweiz gemessen an den Zielen unbefriedigend.

Thomas de Courten (SVP/BL) stellte sich gegen den Vorstoss. Er kritisierte das Ziel, HPV-bedingten Krebs zu «eliminieren», als unerreichbar. Zudem verwies er auf bereits bestehende Programme.

Humane Papillomaviren sind sexuell übertragbar. Es existiert eine Impfung dagegen. Nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit infizieren sich geschätzt 70 bis 80 Prozent der sexuell aktiven Frauen und Männer im Laufe ihres Lebens mit HPV. Die Erreger können Krebs oder Genitalwarzen verursachen. (sda)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Billigst-Spielzeug von Temu und Shein im Labor untersucht
1 / 11
Billigst-Spielzeug von Temu und Shein im Labor untersucht
Ein Stoff-Spielzeug (mit weicher Füllung) aus China, bestellt über die Temu-App. Dieses Produkt sehen die Fachleute als besonders problematisch ...
quelle: schweizer spielwaren verband (svs)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Was wisst ihr zu HPV?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Zürcher Influencer «Travis the Creator» beteuert Unschuld – Urteil folgt am Freitag
Unter Tränen hat der 30-jährige Influencer «Travis the Creator» am Montag vor dem Bezirksgericht Zürich seine Unschuld beteuert. Er sei kein Vergewaltiger. Die Staatsanwältin glaubt ihm kein Wort. Das Urteil wird am Freitag eröffnet.
«Er ist kein Kind von Traurigkeit, aber er ist kein Vergewaltiger», sagte die Anwältin des 30-jährigen Influencers aus Ghana in ihrem Plädoyer. Was er hingegen getan habe: Die Naivität von Frauen ausgenutzt, indem er ihnen versprochen habe, sie im Fashion- und Musikbusiness gross rauszubringen.
Zur Story