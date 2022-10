Nationalrat Lukas Reimann nach Zusammenbruch: «Mir geht es gut»

Im Statement dankte er «für die riesige Unterstützung», die er in und ausserhalb der Politik erfahren habe. Besonders bedankte er sich darin bei den drei Mitgliedern des Parlaments, die herbeigeeilt waren, um ihm ärztliche medizinische Hilfe zu leisten.

SVP-Nationalrat brach am Donnerstag im Parlament zusammen. Bild: keystone

Reimann war am Donnerstag während einer Sitzung des Nationalrats zusammengebrochen. Was genau passierte, war zunächst unklar. Nun teilte der 40-Jährige auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass er «keine schwerwiegende Diagnose erhalten habe».

SVP-Nationalrat Lukas Reimann hat nach seinem medizinischen Notfall Entwarnung gegeben: «Mir geht es gut», schrieb er in einem persönlichen Statement am Samstag. Und er kündigte an, dass er in der nächsten Session mit neuer Energie ins Parlament zurückkehren werde.

Es ist eine eigentümliche Mischung von Desinteresse, Verdrängung und Ablehnung, welche die Kantone an den Tag legen, wenn es um ihre Stromunternehmen geht - oder präziser: um deren Probleme. Dann sehen sie sich plötzlich nicht mehr in der Verantwortung. Schon als Anfang Jahr ruchbar wurde, dass die unkontrollierbar in die Höhe schiessenden Energiepreise auch bei den hiesigen Stromkonzernen zu Liquiditätsengpässen führen könnten, erklärten sich die Kantone für nicht zuständig. Und gingen auf Tauchstation.