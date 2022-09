SVP-Nationalrat Lukas Reimann bricht im Ratsaal zusammen – mit Ambulanz abtransportiert

Schreckmoment im Parlament: SVP-Nationalrat Lukas Reimann ist am Donnerstagmorgen im Nationalratssaal zusammengebrochen. Wie «20 Minuten» berichtet, wurde der St. Galler in einem Rollstuhl aus dem Bundeshaus gebracht und in einer Ambulanz betreut. Er war dabei bei Bewusstsein.

Der 40-jährige Lukas Reimann sitzt seit 2007 im Parlament. Bild: keystone

Nationalratspräsidentin Irène Kälin hatte die Sitzung des Nationalrats rund 10 Minuten unterbrochen, wie ein Blick in das Protokoll zeigt:

Präsidentin (Kälin Irène, Präsidentin): «Herrn Lukas Reimann geht es nicht gut. Wir unterbrechen die Sitzung, bis es Herrn Reimann wieder besser geht oder er den Saal verlassen konnte.»

Die Sitzung wird von 10.00 Uhr bis 10.10 Uhr unterbrochen

Präsidentin (Kälin Irène, Präsidentin): «Selbstverständlich wünschen wir Herrn Lukas Reimann von Herzen alles Gute und gute Besserung. Es versteht sich von selbst, dass jegliche Fotografien, die von diesem Ereignis gemacht wurden, gelöscht werden. (Beifall)»

Die Hintergründe des Vorfalls und der aktuelle Gesundheitszustand Reimanns sind noch unklar. Der 40-jährige St.Galler sitzt seit 2007 für die SVP im Parlament. Er ist zudem Präsident der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Auns).

(mlu)