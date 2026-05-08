Der Swiss-Flieger, der notfallmässig in Kasachstan landen musste, ist zurück in der Schweiz (Symbolbild). Bild: www.imago-images.de

Swiss-Flieger nach medizinischem Notfall wieder in Zürich – Pilot noch in Kasachstan

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Die Swiss-Maschine, die am Mittwoch aufgrund eines medizinischen Notfalls des Co-Piloten ausserplanmässig in Almaty in Kasachstan landen musste, ist am Freitag nach Zürich zurückgekehrt.

An Bord befanden sich 221 Fluggäste sowie 13 Crewmitglieder. Sechs Fluggäste haben ihre Reise von Almaty anderweitig fortgesetzt.

Alle Passagiere an Bord waren Fluggäste des ursprünglichen Fluges von Seoul nach Zürich. Die Passagiere wurden auf entsprechende Anschlussflüge ab Zürich umgebucht.

Der erkrankte Co-Pilot befindet sich weiterhin in Almaty. Ein Besatzungsmitglied ist ebenfalls mit ihm vor Ort geblieben. Die Swiss steht in engem Austausch mit dem Piloten. (ome)