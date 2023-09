Schulkinder sammeln 12'000 Franken für Erdrutsch-Betroffene in Schwanden

Schwanden nach dem Erdrutsch. Bild: keystone

Kinder sammeln 12'000 Franken für Erdrutsch-Betroffene in Schwanden GL

Bei einer Spendenaktion haben Kindergarten- und Schulkinder mit selbst hergestellten Produkten 12'000 Franken für Erdrutsch-Betroffene in Schwanden gesammelt. Geschädigte können seit Donnerstag Anträge für finanzielle Hilfe aus dem Spendenkonto stellen.

Die Spendenkommission spüre nach wie vor eine grosse Solidarität, schrieb die zuständige Gemeinde Glarus Süd am Donnerstag in einer Mitteilung. Am letzten Freitag waren bereits 85'000 Franken eingegangen.

Für einen grossen Zustupf sorgten nun die Kinder des Kindergartens und der Primarschule im teilweise zerstörten Ort. Sie riefen selbstständig eine Spendenaktion ins Leben und verkauften in Schwanden Selbsthergestelltes oder Gebackenes. Schulkinder der vierten Klasse fotografierten beispielsweise Strassenbezeichnungen und liessen daraus Postkarten drucken.

Bei der Aktion konnte die Kundschaft den Preis selbes bestimmen. In fünf Tagen kamen 12'000 Franken zusammen. Die Kinder überreichten am Mittwoch dem Gemeindepräsidenten einen symbolischen Check.

Ende August zerstörten zwei Erdrutsche im Gebiet «Wagenrunse» ein halbes Dutzend Gebäude komplett. Weitere wurden beschädigt. Rund 100 Personen mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Bis am Donnerstag drohten immer noch weitere Murgänge. Erst ein Drittel des rutschenden Materials war im August heruntergekommen.

(yam/sda)