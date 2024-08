Ob die Angreifer ein Messer dabei gehabt haben, ist nicht bekannt. Bild: Shutterstock

18-Jähriger bei Raubüberfall in Glarus verletzt

Am Sonntagabend ist im Volksgarten in Glarus ein 18-Jähriger angegriffen und ausgeraubt worden. Er verletzte sich dabei am Bein. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Opfer sei gegen 23 Uhr auf dem Weg vom Bahnhof Richtung Süden gewesen und querte dazu den nahegelegenen Volksgarten, schrieb die Kantonspolizei Glarus am Montag.

Dabei sei er von drei Personen angesprochen und gefragt worden, ob er arabisch sprechen würde. Doch noch bevor der 18-Jährige antworten konnte, wurde er von hinten angegriffen und fiel zu Boden. Dabei verletzte er sich am Bein. Ausserdem zerriss bei dem Überfall auch seine Oberbekleidung. Nach dem Sturz stahlen die Unbekannten dem Opfer Handy und Portemonnaie. (sda)