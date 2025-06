Klöntal könnte bald kostenpflichtig werden

Umgesetzt ist aber noch nichts. Eine Projektgruppe soll sich nun damit befassen. Erst im Mai kam an der Glarner Landsgemeinde ein politischer Vorstoss durch, wonach das Klöntal an drei Sonntagen im Sommer autofrei wird. (nib/sda)

Weitere Massnahmen seien der Ausbau von Angeboten auf dem See und neue Angebote zu Randzeiten , schrieb der Kanton Glarus am Montag in einer Mitteilung. Die Vorschläge resultieren aus einer Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Graubünden, die im Auftrag des Kantons das Klöntal unter die Lupe nahm.

Skandal bei Aargauer Junioren-Fussballspiel: Vater schlägt Schiedsrichter ins Gesicht

Ein unsportlicher Vorfall im Aargauer Juniorenfussball: Nach einem verlorenen Spiel schlägt ein Vater dem Schiedsrichter ins Gesicht. Der Präsident des Aargauischen Fussballverbands ist schockiert.

Ein Vater eines C-Junioren-Spielers des FC Villmergen verliert am Spielfeldrand komplett die Fassung. Nach der provokanten Frage «Wissen Sie was heisst Fussball?» schlägt er dem Schiedsrichter ins Gesicht. Dieser unsportliche Vorfall ereignete sich am Samstagabend in Schöftland, nachdem die C-Junioren von Villmergen ihr Spiel gegen den SC Schöftland in der Nachspielzeit mit 2:4 verloren hatten.