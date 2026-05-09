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Näfels GL: Brand mit grosser Rauchwolke – Ursache unklar

Video: watson/hanna dedial

Brand mit grosser Rauchwolke in Näfels GL – Ursache unklar

09.05.2026, 14:3009.05.2026, 15:43

Im Kanton Glarus ist am Samstagnachmittag ein grosser Brand ausgebrochen. Die Behörden rufen die Bevölkerung auf, die Fenster zu schliessen und das Gebiet um Näfels, Mollis und Netstal zu meiden und weiträumig zu umfahren.

Der Brand führe zu starker Rauchentwicklung und zu einem starken, unangenehmen Geruch, teilte der Kanton Glarus via die Alarmierungsplattform Alertswiss mit. Die Bevölkerung solle Türen und Fenster schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.

Inzwischen gibt es auf Alertswiss Entwarnung – es bestehe keine Gefahr mehr.

Videos zeigen den Brand

Video: watson/hanna dedial

Auf verschiedenen Bildern in sozialen Netzwerken und auf verschiedenen Online-Portalen ist eine hohe und dunkle Rauchsäule zu sehen.

Ein Reddit-User schreibt, dass er eine «gewaltige Explosion» in der Nähe von Glarus gehört habe. Es seien viele Rettungskräfte im Einsatz. Weitere Nutzerinnen und Nutzer mutmassen, dass es in einem Gebäude der Firma Netstal Maschinen brenne. Bestätigt ist das jedoch nicht.

Auch die Ursache ist noch nicht bekannt. (hkl/sda)

explosion glarus
bild: reddit

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