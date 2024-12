In Nidfurn im Kantons Glarus wurde nach einem Brand eine Leiche gefunden. bild: kANTONSPOLIZEI gLARUS

Leiche gefunden nach Brand in Nidfurn GL

Ein Wohnhaus ist in Nidfurn im Kanton Glarus in der Nacht auf Donnerstag in Brand geraten. Der einzige Bewohner des Hauses auch am Abend noch vermisst. Die Einsatzkräfte fanden bei den Abbrucharbeiten des Gebäudes allerdings eine Leiche. Ob es sich um den Vermissten handelt, war noch unklar.

Der Brand sei um fünf Uhr früh gemeldet worden, teilte die Glarner Kantonspolizei mit. Die Feuerwehr konnte den Vollbrand des Gebäudes nicht mehr verhindern. Es gelang aber, ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude zu verhindern.

Die Einsatzkräfte suchten danach nach dem einzigen Bewohner des Hauses, einem 48-jährigen Mann. Da das Betreten der Liegenschaft zu gefährlich war, musste das völlig beschädigte Wohnhaus deshalb nach der Löschung des Brandes für die Suche vom Dach her abgebaut werden.

Die Abbruch- und Sucharbeiten wurden nach der Bergung des Leichnams fortgesetzt. Sie werden sich bis in den Freitag hineinziehen, wie die Kantonspolizei in einer Meldung am späten Nachmittag mitteilte. (sda)