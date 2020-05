Schweiz

Google

Bern ist überall, Zürich gebaut und der Aargau am beliebtesten



So tickt die Schweiz

Bern ist überall, Zürich gebaut und der Aargau am beliebtesten

Und nun: Die Landkarte der Schweiz gemäss Google-Autocomplete. Zürich ist gebaut, St. Gallen super, Zug abgefahren und Schaffhausen vermutlich in Deutschland.

Willkommen zu einer weiteren Folge unseres allseits beliebten Google-Autovervollständiger-Tests! Heute sind die Schweizer Kantone an der Reihe. Die Regeln sind einfach: Man gibt den Kantonsnamen und die Verbform «ist» ein und schaut, was Google einem so vorschlägt.

In einer früheren Ausgabe des Tests stellte watson fest, dass wir in der Regel tot, schwanger oder schwul sind. Der Blogger Technically Ron erweiterte den Test um geografische Kriterien, was in einer passiv-aggressiven Landkarte englischer Grafschaften resultierte. Sehr zum Gefallen der Inselbewohner, die nichts lieber machen, als über sich selbst zu lachen (– und über alle anderen auch): «London ist grauenhaft», steht da beispielsweise. Oder: «Essex ist Scheisse», «Birmingham ist eine Müllhalde» oder «Oxfordshire ist überbewertet».

Und wie sieht es bei uns aus? Voilà!

Bild: watson/obi

In der Schweiz darf man die Regeln nicht allzu stur anwenden, fanden wir heraus. Erstens haben wir da vier Landessprachen, in denen Google befragt werden kann, zweitens gibt es bei diversen Kantonen schlicht und einfach keine Autocomplete-Vorschläge nach «ist».

Trotzdem sind die Resultate durchaus vielsagend ausgefallen. Ursula Kochs Maxime «Zürich ist gebaut» erweist sich als langlebiger als vermutet. Im Gegensatz dazu «ist» Appenzell Innerrhoden gar nichts. Dafür bleibt das mit dem Frauenstimmrecht wohl für ewige Zeiten die erste Assoziation.

Auch der eine oder andere Werbeslogan schleicht sich in die Suchergebnisse ein – oder eine mehr oder weniger relevante News-Story verirrt sich in das Textfeld. Nur ein Kanton ist nihilistisch: Das «Uri ist leer» besitzt geradezu eine poetische Note.

Bei den Romandie-Kantonen kann man auf das französische «c'est» ausweichen, was aber Google nicht davon abhält, einen Korrekturvorschlag für «Vaud» zu bringen.

Ach ja, die Schweiz als Ganzes ist langweilig, pleite, rassistisch und verwirrenderweise eben doch das reichste Land:

Bild: watson/obi

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter