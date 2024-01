Staatsanwaltschaft muss im Quadroni-Fall nochmals über die Bücher

Zudem anerkannte das Gericht, dass Quadroni in mehreren Sachverhalten das rechtliche Gehör nicht gewährt wurde. Es hob die Einstellung des Strafverfahrens in fünf von sieben Punkten auf und wies die Angelegenheit zur Fortführung des Verfahrens an die Staatsanwaltschaft Graubünden zurück.

Entgegen den Ausführungen der Staatsanwaltschaft, könne nicht von vornherein zweifelsfrei ausgeschlossen werden, dass der Polizeibeamte sich in Zusammenhang mit der Anordnung des Polizeieinsatzes gegen den Whistleblower einer Straftat schuldig gemacht habe, so die Richter.

Am 20. Juni 2022 stellte die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren ein mit der Begründung, es habe sich kein Tatverdacht gegen den leitenden Polizisten ergeben. Die den Anfangsverdacht begründenden Ungereimtheiten im Vorgehen des Polizeibeamten hätten selbst in einer Gesamtschau keine Amtspflichtverletzungen gebildet, meinte die Staatsanwaltschaft.

Es handelte sich insbesondere um die Verhaftung Quadronis am 15. Juni 2017, nachdem dieser das Baukartell hatte auffliegen lassen, und um dessen anschliessende fürsorgerische Unterbringung in einer Klinik. Zudem gab es Hausdurchsuchungen und einen Vorermittlungsrapport über Quadroni.

Rund um das Weltwirtschaftsforum (WEF) sammeln sich Vorurteile. An welchen etwas dran ist, hat watson mit dem Wirtschaftsexperten Stefan Legge angeschaut.



Stefan Legge: Es ist ein bisschen etwas dran an diesem Vorwurf: Man trifft sich, um Business zu machen. Aber der Grundgedanke des WEF ist ein anderer. Man sollte zwischen dem, was das WEF sein sollte, und dem, was es in der Realität ist, unterscheiden. Eigentlich ist es eine gute Idee, Politikerinnen und Politiker und Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft und Wissenschaft zusammenzubringen. Denn viele Probleme sind zu gross, als dass nur ein Akteur, also beispielsweise nur die Wirtschaft oder nur die Politik, sie alleine lösen könnte.