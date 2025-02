Bündner Regierung entschädigt Whistleblower Adam Quadroni nicht

Der Whistleblower Adam Quadroni erhält von der Bündner Regierung keine Entschädigung. Es gebe keine rechtliche Grundlage, so die Exekutive. Zuvor forderten Tausende in einer Petition einen Millionenbetrag für den Mann, der das Bündner Baukartell auffliegen liess.

Mitte-Duell: Warum Martin Pfister zur Gefahr für Markus Ritter werden kann

Martin Pfister kandidiert für den Bundesrat. Der Zuger Regierungsrat «erspart» seiner Partei damit eine Blamage. Aber nicht nur das: Im Wettstreit gegen Bauernpräsident Markus Ritter hat Pfister einige Pfeile im Köcher.

Wortwörtlich in letzter Minute ist die Mitte Schweiz an einer Blamage vorbeigeschrammt. Der Retter in der Not: Martin Pfister. Am Montagmorgen, zwei Stunden vor Ende der parteieigenen Meldefrist, kündigte die Zuger Kantonalpartei an, ihren Gesundheitsdirektor ins Rennen um die Nachfolge von Bundesrätin Viola Amherd zu schicken.