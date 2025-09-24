Flims, Laax und Falera wollen Bergbahn-Anlagen übernehmen

Die Bündner Gemeinden Flims, Laax und Falera wollen die Infrastruktur der Weisse Arena Bergbahnen kaufen. Die Bergbahnen sind bereit, die Anlagen am Berg zu verkaufen und dann zurückzupachten. Gemeinsames Ziel ist die langfristige Existenzsicherung der Bahnen.

Konkret soll verhindert werden, dass ausländische Investoren und internationale Skigebietsbetreiber die für die Region überlebenswichtigen Bergbahnen übernehmen. Stattdessen soll die Infrastruktur der Weissen Arena am Berg – nicht aber die im Tal – an eine Finanzgesellschaft der Gemeinden verkauft werden, die Finanz Infra.

Die Anlagen sollen für 94,5 Millionen Franken übernommen werden, wie Vertreter der Gemeinden und der Bergbahnen am Mittwoch in Laax vor den Medien erläuterten. Flims, Laax und Falera wollen die Übernahme mit insgesamt 50 Millionen mitfinanzieren.

Die Weisse Arena Bergbahnen gewähren der Finanz Infra ein Darlehen über 20 Millionen und 42,5 Millionen sollen mit Fremdkapital finanziert werden. Über ihre jeweiligen Beiträge stimmen Flims, Laax und Falera Ende Oktober ab. (rbu/sda)