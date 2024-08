Antisemitische Attacke: Jude wird in Davos angegriffen, Täter rufen «Free Palestine»

In Davos ist man bestürzt über den Angriff auf den jungen Mann. Gemeindepräsident Philipp Wilhelm sagte zum Newsportal: «Dass Menschen derart angegriffen werden, erschüttert mich. Wer andere Menschen aufgrund von Herkunft oder Religion beschimpft oder sogar attackiert, hat keinen Platz in Davos.»

Vom Angriff in Davos entsetzt zeigt sich Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds SIG. Er sagt zu «20 Minuten»: «Solche Angriffe kommen zum Glück selten vor – doch seit dem 7. Oktober haben sie massiv zugenommen. Vor zwei Jahren wäre ein solcher Vorfall als besonders gravierend wahrgenommen worden, doch heute reiht er sich in eine Serie von Vorfällen ein. Das darf nicht sein.»

«Man merkt: Wir haben nicht so viele Freunde» – Antisemitismus-Welle in der Schweiz

Verletzt wurde der junge Mann beim Angriff nicht, doch er sei in einem «Schockzustand, aufgewühlt und stark traumatisiert», sagte er gegenüber der « Jüdische Allgemeine ». In Davos alleine herumzulaufen, sei für ihn keine Option mehr – obwohl er denkt, dass die Täter Touristen und keine Einheimischen waren.

In der Nacht auf vergangenen Freitag kam es erstmals zu einem handgreiflichen Konflikt. Zwei Männer haben einen 19-jährigen Orthodoxen auf offener Strasse beleidigt und geschlagen. Dabei riefen sie laut dem Opfer «Free Palestine», wie dieses gegenüber « 20 Minuten » sagte. Die Kantonspolizei Graubünden bestätigte gegenüber dem Onlineportal, dass aktiv nach den Tätern gesucht werde.

So machte im Winter ein Bergrestaurant Schlagzeilen, dessen Betreiber generell keine Schlitten an Juden vermieten wollte. Im Juli wurde er deswegen zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse verurteilt . Doch nun hat die Eskalation eine neue Stufe erreicht.

Zwei Männer haben einen jüdisch-orthodoxen Mann in Davos bespuckt und geschlagen. Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund zeigt sich entsetzt.

Symbolbild: Ein jüdischer Tourist in Davos.

Symbolbild: Ein jüdischer Tourist in Davos. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Massiver Luftangriff aus Russland – Damm in Kiew bombardiert, Energienetz als Hauptziel

Bill Gates und die Affenpocken – in der Schweiz wächst erneut die Verschwörungs-Mentalität

Polizeieinsatz am Leutschenbach in Zürich

Grossflächiger Stromausfall im Baselbiet beendet

Einen grossflächigen Stromausfall im Baselbiet hat eine Störung in einem Umspannwerk in Münchenstein ausgelöst. Dort fiel das Netz am Montag kurz nach 17 Uhr für knapp zwei Stunden aus. Wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung wurde ein Feuerwehrmann ins Spital gebracht.