Muslime erhielten in Bündner Gefängnis Schweinefleisch

Die Justizvollzugsanstalt Realta in Cazis GR. Bild: KEYSTONE

Muslime bekamen in Bündner Gefängnis undeklariertes Schweinefleisch

Mehr «Schweiz»

In der Justizvollzugsanstalt Realta in Cazis GR haben die Behörden nach einer Hausdurchsuchung undeklariertes Schweinefleisch in Rindfleischprodukten gefunden. Mehrere muslimische Häftlinge seien gemäss den Behörden davon betroffen gewesen. Dem Metzger wurde gekündigt, die Anstaltsmetzgerei geschlossen. Eine Strafuntersuchung läuft.

Wegen einer Strafanzeige von mehreren Gefängnisinsassen seien im September neun Rindfleischprodukte bei einer Hausdurchsuchung im Gefängnis in Cazis GR beschlagnahmt worden, sagte der Leiter des kantonalen Amts für Justizvollzug, Mathias Fässler am Dienstag vor den Medien in Chur.

Die nun darin nachgewiesenen Schweinefleischanteile führten zur sofortigen Freistellung des Metzgers und zur Schliessung der Anstaltsmetzgerei. In einem «Rindsplätzli» wurden 67 Prozent Schweinefleisch gefunden, wie der zuständige Regierungsrat Peter Peyer (SP) im Gespräch mit Keystone-SDA erläuterte.

Strafuntersuchung läuft

Von den über 200 Inhaftierten seien etwas weniger als die Hälfte muslimisch. Ob die Falschdeklaration fahrlässig war oder auf einen diskriminierenden Hintergrund zurückzuführen sei, werde nun von der Staatsanwaltschaft geklärt, so Peyer weiter. Gemäss Fässler sei eine Strafuntersuchung gegen Unbekannt eröffnet worden.

Die Behörden entschuldigten sich am Dienstag für die Falschdeklaration. Erste Massnahmen betreffen neben der Freistellung und Schliessung auch den Bezug von Fleischprodukten. Bis auf Weiteres würden diese nur noch von Dritten geliefert. (sda)

Die Behörden entschuldigten sich am Dienstag für die Falschdeklaration. Erste Massnahmen betreffen neben der Freistellung auch den Bezug von Fleischprodukten. Bis auf Weiteres würden diese nur noch durch Dritte bezogen. (sda)