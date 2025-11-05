Bundesrat bewilligt Plan für Umsiedlung von Brienz GR

Bundesrat bewilligt Richtplananpassung für Umsiedlung von Brienz GR

Mehr «Schweiz»

Der Bundesrat hat eine Richtplananpassung für die Umsiedlung der Gemeinde Brienz GR genehmigt. Nun folgt die Abstimmung in der Gemeinde Albula.

Die Bewohner des Bündner Dorfes wurden bereits im Novemer 2024 aus dem Dorf evakuiert. Bild: keystone

Mit der Genehmigung habe der Bundesrat die richtplanerischen Rahmenbedingungen für die Ortsplanung bestätigt, teilte die Standeskanzlei am Mittwoch mit.

Die Pläne der Gemeinde für zusätzliche Bauzonen, die es für die Umsiedlung braucht, seien bereits öffentlich aufgelegt worden. Der nächste Schritt ist nun eine Abstimmung in der Gemeinde Albula. (sda)