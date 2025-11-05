wechselnd bewölkt
Bundesrat bewilligt Plan für Umsiedlung von Brienz GR

Bundesrat bewilligt Richtplananpassung für Umsiedlung von Brienz GR

05.11.2025, 10:2705.11.2025, 10:27

Der Bundesrat hat eine Richtplananpassung für die Umsiedlung der Gemeinde Brienz GR genehmigt. Nun folgt die Abstimmung in der Gemeinde Albula.

am Dienstag, 23. September 2025, in Brienz. Das Dorf Brienz ist seit Monaten von einem Bergsturz bedroht. Die Bewohner sind daher evakuiert. Bis Ende September koennen sie sich fuer eine vorsorgliche ...
Die Bewohner des Bündner Dorfes wurden bereits im Novemer 2024 aus dem Dorf evakuiert. Bild: keystone

Mit der Genehmigung habe der Bundesrat die richtplanerischen Rahmenbedingungen für die Ortsplanung bestätigt, teilte die Standeskanzlei am Mittwoch mit.

Die Pläne der Gemeinde für zusätzliche Bauzonen, die es für die Umsiedlung braucht, seien bereits öffentlich aufgelegt worden. Der nächste Schritt ist nun eine Abstimmung in der Gemeinde Albula. (sda)

Mehr zu Brienz GR:
Themen
Das Bergdorf Brienz (GR)
1 / 26
Das Bergdorf Brienz (GR)
Blick auf das Dorf und den «Brienzer Rutsch»: Der Berg bedroht das Dorf im Albutal sowie weitere Ortschaften.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Bergdorf Brienz droht ins Tal zu rutschen
Video: srf
