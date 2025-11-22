Die Standseilbahn blieb in einem Tunnel stecken. ArchivBild: davosklostersmountains.ch

Parsennbahn bleibt wegen technischer Störung stecken

Die Parsennbahn in Davos ist am Samstagmorgen bei einer Bergfahrt in einem Tunnel stecken geblieben.

Etwa 100 Passagiere der Standseilbahn wurden evakuiert und mussten zu Fuss ein kurzes Stück zur Talstation absteigen. Grund war eine technische Störung, wie es bei der Bahn hiess.

Wie lange der Bahnunterbruch dauert, war am Nachmittag zunächst nicht bekannt. Eine Sprecherin bestätigte auf Anfrage den Unterbruch bis Betriebsschluss. Das Onlineportal 20Minuten hatte zuerst darüber berichtet. Vom Unterbruch betroffen ist die erste Sektion der Parsennbahn.

Die Bahn führt von Davos auf das Weissflugjoch. Wie es hiess, ist die Rückkehr der Gäste vom Weissfluhjoch gewährleistet. Alternativen bieten die Schifer- und die Gotschnabahn. (sda)