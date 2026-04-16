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Viele Mieter nutzen Chance auf Mietzinssenkung in der Schweiz nicht

Mieterinnen und Mieter können sich freuen. Das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) hat den Referenzzinssatz für Wohnungsmieten auf 1,25 Prozent gesenkt. Es darf mit tieferen Mieten gerechnet werden.(Sym ...
Der Referenzzinssatz liegt seit Herbst vergangenen Jahres wieder auf seinem Tiefststand von 1,25 Prozent.Bild: KEYSTONE

Viele Mieter nutzen Chance auf Mietzinssenkung nicht

16.04.2026, 08:0716.04.2026, 09:06

Der Referenzzinssatz liegt seit Herbst vergangenen Jahres wieder auf seinem Tiefststand von 1,25 Prozent. Dennoch haben laut einer Studie der ZKB viele Mieter noch nicht ihre Chance auf tiefere Mietzinsen genutzt.

So zeigten die neuesten Daten bei den Altbestandsmieten zwar eine leichte Entspannung mit einem Rückgang zum Vorquartal um 0,2 Prozent, schreiben die Experten der Bank im aktuellen Immobilienbarometer am Donnerstag. Allerdings seien die meisten Mieter bislang nicht aktiv geworden, um eine Mietzinssenkung von ihren Vermietern einzufordern.

Fast die Hälfte der Schweizer Mieter könnte von der letzten Senkung des Referenzzinssatzes profitieren, allerdings hätten lediglich 12 Prozent der Mieter die zweite Senkung eingefordert, schätzt die ZKB.

Mögliche Gründe sieht die Bank in der Unsicherheit vieler Mieter – womöglich würde aufgrund der Teuerung und allgemeiner Kostensteigerung sogar eine Mietzinserhöhung befürchtet. Andere scheuten wohl auch den Aufwand oder wüssten schlicht nicht, ob sie dazu berechtigt seien.

Die Hälfte derer, die zuletzt eine Senkung einforderten, hätten gleich die zweite Senkung geltend gemacht und so die Gelegenheit für einen «einmaligen grösseren Wurf» genutzt, heisst es weiter. Dieses Beispiel könne vielleicht in den nächsten Monaten noch Nachahmer finden, vermutet die ZKB. (sda/awp)

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