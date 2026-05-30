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Wohndemo zieht durch Zürich

Wohndemo gegen eine Stadt der Reichen in Zuerich am Samstag, 30. Mai 2026. (KEYSTONE/Walter Bieri )
Am Samstag fand in Zürich die «Wohndemo» statt.Bild: keystone

«Trotz rot-grüner Regierung verändert sich nichts» – Wohndemo zieht durch Zürich

30.05.2026, 15:0430.05.2026, 15:04

Über tausend Menschen haben sich am Samstagnachmittag in Zürich zu einer Wohndemo versammelt. Sie protestierten gegen steigende Mieten, Luxussanierungen und die Verdrängung von Mieterinnen und Mietern aus ihren Quartieren.

Die bewilligte Demonstration stand unter dem Motto «Gegen eine Stadt der Reichen». Die Route startete beim Hardplatz und sollte über die Hardbrücke, den Escher-Wyss-Platz, den Limmatplatz und die Langstrasse zur Kasernenwiese führen.

Die nach Schätzungen einer Keystone-SDA-Reporterin über tausend Teilnehmenden prangerten steigende Mieten, Massenkündigungen und den Verlust von bezahlbarem Wohnraum an. Immer mehr Wohnungen würden nach Sanierungen zu deutlich höheren Preisen vermietet, während langjährige Mieterinnen und Mieter ihre Quartiere verlassen müssten, kritisierten die Organisatoren, ein Bündnis aus Organisationen, Kollektiven, Betroffenen und Stadtbewohnerinnen und -bewohnern.

Die Kritik richtete sich dabei nicht nur gegen Immobilienunternehmen und Investoren, sondern auch gegen die Politik. «Wir haben nichts mit den verschiedenen Parteien am Hut», schreibt das Bündnis auf der Internetseite. Es wirft Politikerinnen und Politikern vor, sich an Wohndemos zu profilieren. Und: «Trotz rot-grüner Regierung verändert sich seit Jahren nichts.» (sda)

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Video: watson/hanna dedial
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