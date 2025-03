Der rätselhafte Fall des Schweizers, der in iranischer Haft starb

Die Bundesanwaltschaft untersucht, woran der angebliche Spion starb. Ein Nationalrat will nun vom Bundesrat wissen, ob es eine Verbindung zu einem anderen Spionagefall gibt.

Henry Habegger / ch media

Am 9. Januar 2025 soll sich ein 64-jähriger Schweizer in einem iranischen Gefängnis erhängt haben. Dies die Darstellung der iranischen Behörden, die den Mann als «Spion» bezeichnen. Er sei im Oktober 2024 als Tourist in den Iran eingereist und später verhaftet worden, weil er militärische Einrichtungen fotografiert habe.

Anfang Jahr starb ein Schweizer im Iran – sein Fall wirft viele Fragen auf. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Am 22. Januar wurde der Leichnam in die Schweiz überführt. Die Bundesanwaltschaft eröffnete ein Verfahren, um «die Umstände des Todesfalls abzuklären». Eine Obduktion wurde angeordnet. Zum Stand des Verfahrens will sich die Bundesanwaltschaft derzeit nicht äussern.

Am Montag muss sich dafür jetzt der Bundesrat in der Fragestunde des Nationalrats zum Fall äussern. Der Züricher SP-Nationalrat Fabian Molina stellt fünf Fragen unter dem Titel «Ermordeter Schweizer im Iran?». Besonders brisant ist die letzte. Sie lautet: «Besteht ein Zusammenhang des Falls mit dem Fall Abedini/Sala?»

Mit «Pfand» Freilassung erwirkt

Gemeint ist der Fall des iranischen Agenten Mohamed Abedini, 38, der von Lausanne aus für die Revolutionsgarden arbeitete: Er belieferte sie mit amerikanischen Komponenten für Kampfdrohnen. Dies jedenfalls die Vorwürfe der USA, die Abedini am 16. Dezember in Mailand verhaften liessen. Drei Tage später verhaftete der Iran die italienische Journalistin Cecilia Sala. Mit diesem «Pfand» erwirkte der Iran im Januar 2025 die Freilassung von Abedini.

Mohammad Abedini hatte eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz. Steht sein Fall in Zusammenhang mit jenem des Schweizers, der sich angeblich in iranischer Haft das Leben nahm? Bild: Linkedin

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Fall Abedini, der eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz hatte, und dem Fall des verstorbenen Schweizers? Wurde dieser, wie SP-Nationalrat Molina zu vermuten scheint, im Iran verhaftet, um Abedini freizupressen?

Abwegig ist die These nicht, wie die Chronologie zeigt.

August 2024. Abedinis Komplize Mahdi Mohammed Sadeghi wurde von der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde durchsucht, als er aus dem Iran zurückkehrte. Das geht aus US-Dokumenten hervor. Sadeghi stritt gegenüber den US-Beamten ab, mit Iran Geschäfte zu machen. Spätestens jetzt muss der Iran damit gerechnet haben, dass die Amerikaner seine Leute im Visier hatten.

Zwischen Ende Oktober 2024 und 10. Dezember 2024: Der Schweizer «Spion» wird im Iran verhaftet. Die Schweiz vermutet, das sei im November passiert.

10. Dezember 2024. Die Iraner informieren die Schweiz, dass ein Schweizer Bürger verhaftet worden sei. Die Identität des Mannes legen sie nicht offen.

16. Dezember 2024: Der iranische Agent Abedini wird in Mailand auf Gesuch der USA verhaftet. Die USA beantragen Auslieferung. Zeitgleich wird in den USA der Komplize Sageghi verhaftet.

19. Dezember 2024: Die italienische Journalistin Cecilia Sala wird in Teheran verhaftet.

31. Dezember 2024: Iran gibt der Schweiz die Identität des Verhafteten bekannt.

4. Januar 2025. Italiens Premierministerin Giorgia Meloni reist zum designierten US-Präsidenten Trump. Der sichert ihr zu, dass die USA nicht auf der Auslieferung Abedinis beharren werden. Damit ist der Weg für einen Austausch frei.

8. Januar 2025. Die italienische Journalistin Sala wird vom Iran freigelassen.

9. Januar 2025. Der Schweizer «Spion» nimmt sich angeblich im Gefängnis das Leben.

12. Januar 2025: Melonis Justizminister verfügt Abedinis Freilassung. Der wird umgehend in ein Flugzeug nach Teheran gesetzt.

Unbeantwortete Fragen wie: Wann wurde der Mann verhaftet?

Nicht nur die Frage der Todesursache des Schweizers steht im Raum. Auch Fragen wie: Wann genau wurde der Mann verhaftet? Warum wurde die Schweiz so lange über seine Identität im Ungewissen gelassen? Warum wurde ihm der Kontakt zur Botschaft verweigert?

Die Erklärung für die Geheimniskrämerei des Irans könnte sein, dass die Iraner den Schweizer vorsorglich verhafteten, um ihn gegen Abedini austauschen zu können, falls dieser in der Schweiz in Auslieferungshaft gekommen wäre. Exil-Iraner in der Schweiz vermuteten von Anfang an einen solchen Zusammenhang.

Dafür spricht: Spätestens seit August 2024 musste der Iran damit rechnen, dass seine Agenten im US-Visier waren. Vielleicht wusste er vom US-Strafverfahren, das seit längerem lief. Im Fall von Abedini musste der Iran annehmen, dass die USA an die Schweiz gelangen würden, dass Abedini hier verhaftet würde: Der Mann wohnte ja schliesslich in Lausanne, hatte hier seine Firma, über die er die Waffenlieferungen organisierte.

«Wir haben einen von euch»

Wenn man diese Überlegung weiterführt: Dann machte es für das iranische Regime Sinn, vorsorglich einen Schweizer als «Spion» zu verhaften. Und dies der Schweiz diffus zu signalisieren, vielleicht im Sinn einer Warnung: «Wir haben einen von euch, überlegt euch gut, ob ihr Abedini verhaften wollt.»

Wenn das so war, mussten die Iraner allerdings umplanen, als Abedini am 16. Dezember bei seiner Rückkehr aus dem Iran in Italien statt in der Schweiz verhaftet wurde. Sie benötigten nun ein italienisches anstelle des schweizerischen Pfands.

Rätselhaft ist nicht nur der Fall selbst, sondern auch die Person des so tragisch ums Leben gekommenen Schweizers. Er soll zwar seit Jahren in Namibia gelebt haben, aber bei der dortigen Schweizer Kolonie kennt ihn offenbar niemand. Ebenso rätselhaft scheint, was er im Iran wollte: War er wirklich nur ein naiver Tourist, oder war er halt doch ein als Hobbyfotograf getarnter Agent? Wenn ja, für welchen Staat war er unterwegs? (aargauerzeitung.ch)