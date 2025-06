Fahrleitungsstörung in Lenzburg behoben: SBB-Verkehr läuft wieder normal

Im Regionalverkehr hatte die Störung Streckenunterbrüche zur Folge, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Zwischen Aarau und Othmarsingen, zwischen Seon und Lenzburg sowie zwischen Hendschicken und Lenzburg verkehrten Bahnersatz-Busse. Die Reisezeit verlängerte sich deshalb um rund eine halbe Stunde. (dab/sda)

Zwischen Zürich und Basel sowie Zürich und Bern wurden die Züge über Brugg umgeleitet, wie die SBB mitteilten. Es musste mit Verspätungen von rund 15 Minuten gerechnet werden, ausserdem waren die Kapazitäten der Fernzüge eingeschränkt. Reisende zwischen Zürich und Biel mussten in Olten umsteigen.

Eine Fahrleitungsstörung in Lenzburg AG hat am Sonntagnachmittag zu Unterbrüchen auf den Schweizer Schienen gesorgt. Um 16.40 Uhr wurde die Störung behoben, doch die SBB rechneten mit Einschränkungen bis ungefähr 18 Uhr.

