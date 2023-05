Sonova leidet unter Verlust von grossem US-Vertrag

Die Entwicklung im ersten Geschäftshalbjahr werde durch eine höhere Vergleichsbasis im Vorjahr sowie durch Effekte aus dem Verlust des Vertrages mit dem US-Kunden negativ beeinflusst. Diese Faktoren würden dann am Ende des ersten Geschäftshalbjahres wegfallen.

Auf den Rückkauf eigener Aktien will Sonova hingegen verzichten. Der Grund nennt Sonova den Verschuldungsgrad. Dieser lag zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres am oberen Ende des eigenen Zielkorridors.

Die Aktionärinnen und Aktionäre sollen trotz des Gegenwindes, den Sonova verspürt hat, erneut in den Genuss einer leicht höheren Dividende kommen. Die Ausschüttung soll 4.60 Franken pro Anteilsschein betragen (VJ 4.40 Fr.).

Die eigene Ziel-Bandbreite hat Sonova mit den Werten ebenfalls nur ganz knapp erreicht. Wie bereits angekündigt, lagen die erzielten Resultate ganz am unteren Ende der Prognosespanne.

Der bereinigte Betriebsgewinn EBITA sank in diesem Kontext aber leicht um 0.5 Prozent auf 840.4 Millionen. Unter dem Strich blieb ein 0.8 Prozent tieferer Reingewinn von 658.3 Millionen. Die Erwartungen der von der Nachrichteagentur AWP befragten Analysten wurden damit nicht ganz erfüllt.

In der Sparte Consumer Hearing habe Sonova ausserdem das Sennheiser Conversation Clear Plus Earbud auf den Markt gebracht. Schliesslich habe man «zum Ausgleich des Inflationsdrucks» erfolgreich Preiserhöhungen durchgeführt.

Sonova selbst sprich im Communiqué von einem «soliden Ergebnis», auch wenn man die ursprünglichen Erwartungen für das Jahr nicht habe erfüllen können. Die eigene Wachstumsstrategie habe man weiter vorangetrieben und eine Reihe an neuen Produkten lanciert, darunter die Hörgeräteplattform Phonak Lumity.

Der Verlust des Vertrags habe durch das positive Wachstum bei Lieferungen an das US-amerikanische «Department of Veterans Affairs», wo der Schweizer Hörgerätehersteller weiterhin eine führende Position einnehme, nur teilweise ausgeglichen werden können, hiess es weiter.

Der Umsatz stieg im per Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr um rund 11 Prozent auf 3.74 Milliarden Franken, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Dynamik des globalen Hörgerätemarktes hatte sich bereits im ersten Halbjahr wegen des schwierigen makroökonomischen Umfelds verlangsamt. Dies spürte der Phonak-Produzent aus Stäfa im Kanton Zürich nun auch im zweiten Semester.

Sonova hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 einen wichtigen Liefervertrag mit einem der grössten Kunden in den USA verloren. Der Umsatz nahm in dem Kontext zwar noch zu, der Reingewinn ging jedoch leicht zurück. Die Aktionärinnen und Aktionäre sollen nun trotzdem eine höhere Dividende erhalten.

