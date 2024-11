EDA bestätigt: Ignazio Cassis trifft Maros Sefcovic am Mittwoch in Bern

Die Verhandlungen der Schweiz mit der EU stehen offenbar kurz vor dem Abschluss: Am kommenden Mittwoch wird Aussenminister Ignazio Cassis in Bern den Vizepräsidenten der EU-Kommission, Maros Sefcovic, treffen.

Treffen sich bald wieder: Ignazio Cassis und Maros Sefcovic im Juli 2023. Bild: keystone

Das teilte das Aussendepartement EDA am Freitag auf X mit. In den vergangenen Tagen war in verschiedenen Medien über das Treffen spekuliert worden. Es wird mit Spannung erwartet, da es die Endphase der Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU einläutet.

Eigentlich hätte das Treffen bereits im Sommer stattfinden sollen. Es wurde dann aber kurzfristig abgesagt, weil die Verhandlungspositionen offenbar noch zu weit auseinander lagen.

Am kommenden Mittwoch dürfte es in den Gesprächen zwischen Cassis und Sefcovic insbesondere um die Höhe des Kohäsionsbeitrags gehen. Diesen zahlt die Schweiz der EU für ihren teilweisen Zugang zum europäischen Binnenmarkt. (dab/sda)