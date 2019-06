Schweiz

Schweiz: US-Aussenminister Mike Pompeos offizieller Besuch hat begonnen.



«Hi, I'm Mike» – US-Aussenminister Pompeo lässt sich das Bundeshaus zeigen

US-Aussenminister Mike Pompeo befindet sich nach seinem Berlin-Besuch und vor seinem offiziellen Treffen mit Aussenminister Ignazio Cassis im Tessin vom Sonntag bereits seit Freitag in der Schweiz. Am Samstagvormittag hat er das Bundeshaus besucht.

Um kurz nach halb zehn Uhr betrat Pompeo und seine Entourage das Schweizer Parlamentsgebäude, wie ein Keystone-SDA-Reporter vor Ort berichtete. Die Berner FDP-Nationalrätin Christa Markwalder führte den US-Aussenminister durch das Gebäude. Sie tat das in ihrer Rolle als Präsidentin der Parlamentariergruppe Schweiz-USA.

Markwalder machte mit ihm «die traditionelle Führung», wie sie sagte. Sie zeigte Pompeo die Kuppelhalle, den Nationalrats- und Ständeratssaal sowie die Wandelhalle. Die Anfrage sei am Mittwochabend bei ihr eingetroffen. Pompeo habe Interesse am Schweizer Parlament und am politischen System, sagte Markwalder gegenüber Keystone-SDA. «Ich habe mich sofort bereiterklärt, die Führung zu übernehmen.»

US-Aussenminister Pompeo im Bundeshaus: «Hi, I'm Mike» Video: watson/Keystone

Markwalder erläutert Pompeo bei der Führung die vielfältige Symbolik der Architektur und Innendekoration des Bundeshaus. Die Bernerin tut dies dank guten Englischkenntnissen ohne Dolmetscher.

Auf der Bundeshausführung mit Secretary Mike Pompeo darf die Aussicht aufs schöne Berner Alpenpanorama nicht fehlen pic.twitter.com/VZLRoeyXPU — Christa Markwalder (@ChristaMarkwald) 1. Juni 2019

Dass Pompeo bereits seit Freitag in der Schweiz ist, hatte die US-Botschaft in Bern über Twitter mitgeteilt. «Welcome to Switzerland Secretary Pompeo!», heisst es auf dem Profil der U.S. Embassy Bern. Zwei hochgeladene Bilder zeigen das Regierungsflugzeug auf dem Flughafen Zürich sowie das Händeschütteln von Pompeo mit dem US-Botschafter in der Schweiz, Ed McMullen, vor dessen Residenz in Bern.

Welcome to Switzerland Secretary Pompeo! Ambassador McMullen greeted @SecPompeo upon his arrival in Switzerland 🇨🇭. pic.twitter.com/66LQlQjHI0 — U.S. Embassy Bern (@USEmbassyBern) 1. Juni 2019

Laut dem offiziellen französischen Twitter-Kanal der US-Regierung «USA en Français» ist Pompeo bereits am Freitag in der Schweiz eingetroffen. Es sei der erste offizielle Besuch eines amerikanischen Regierungsmitglieds in Bern seit mehr als zwanzig Jahren.

.@SecPompeo sera aujourd’hui en #Suisse pour la 1e visite officielle d’un secrétaire d’État 🇺🇸 à Berne depuis + de 20 ans. Le partenariat économique, la coopération en matière de sécurité & les relations bilatérales st au programme.

Fiche d’information 👉 https://t.co/KBs0DuicGp pic.twitter.com/sgwaV6yUtk — USA en Français (@USAenFrancais) 31. Mai 2019

Ziel der Reise ist es laut der US-Regierung, die wirtschaftliche Partnerschaft und die bilateralen Beziehungen zu stärken. Auch Sicherheitsfragen stünden auf dem Programm. Neben Cassis wird Pompeo demnach auch Bundespräsident Ueli Maurer treffen. Dieser hatte vor zwei Wochen US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus besucht.

Nach der Visite im Bundeshaus wird Pompeo nach Montreux am Lac Léman weiterreisen, wo er an der Bilderberg-Konferenz teilnimmt, die bis Sonntagmittag dauert. Von da reist der Aussenminister ins Tessin weiter.

Das Eidgenössische Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Samstag nur das Treffen mit Bundesrat Cassis vom Sonntag im Tessin. Die Kantonspolizei Bern teilte mit, es seien «normale Sicherungsmassnahmen einer Grossveranstaltung um die amerikanische Botschaft in Bern» im Gang. (cbe/sda)

